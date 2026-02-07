En directo | Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía por el temporal

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este sábado llega un nuevo frente que mantendrá a gran parte de la región en alerta por lluvias, viento y nieve

Situación del Puente de la Autonomía sobre el río Guadiana a su paso por Badajoz en el temporal

Situación del Puente de la Autonomía sobre el río Guadiana a su paso por Badajoz en el temporal / EUROPA PRESS

Lola Luceño Barrantes

Laura Alcázar

Rebeca Porras

Extremadura encara un sábado con alerta naranja en gran parte de su territorio ante la entrada de una nueva borrasca, Marta. La Junta mantiene activa la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX) y la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.

Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.

