Genios que murieron en la miseria: las luces y sombras del «siglo de oro» de los canteros gallegos

«É a época máis fértil da arte popular galega, cando se producen a maior parte de monumentos e os máis importantes», resalta el historiador del arte Xulio Fernández Pintos (Vigo, 1962) sobre la etapa entre 1850 y 1925, que analiza en una obra pionera que acaba de publicar en la red. A lo largo de 800 páginas, trata por primera vez este «siglo de oro» de la cantería gallega contextualizando sus producciones e incidiendo sobre la teoría del arte popular. Su extensísimo análisis plasma tres décadas de pesquisas y trabajo de campo escrutando cientos de tallas religiosas, cruceiros, petos de ánimas y monumentos funerarios.

Armado con la maza y el cincel del rigor histórico y las nuevas posibilidades tecnológicas -como la fotogrametría y la IA-, Pintos ahonda en la figura del cantero derribando el halo de romanticismo que lo envuelve para revelar sus luces y sus sombras. Retrata unas vidas itinerantes marcadas por unas durísimas condiciones laborales que motivaron no pocas huelgas y descubre al gremio como «iniciador del movimiento sindical gallego».

Carros de bueyes trasladando sillares de cantería por la actual calle Elduayen en los años 30 del pasado siglo. / Imagen tomada por el autor de la página de Facebook Vigo - La Antigua Ciudad Olívica

Pone en valor a una nueva clase de profesionales formados académicamente y muy talentosos, a los que la prensa de la época califica de «inteligentes» como sinónimo de avanzados. De sus manos y talleres salieron las obras cumbre de la plástica popular gallega pero sus artistas más célebres murieron sumidos en la pobreza.

En «Arte popular gallego 1850-1925», el investigador también pica piedra sobre el mito que rodea al «Maestro Cerviño» y la controversia creada en torno a la paternidad artística del cruceiro de O Hío (Cangas). Frente a la versión ampliamente divulgada que atribuye su autoría a Ignacio Cerviño, Pintos esgrime la tradición oral y el análisis estilístico para incidir en que «no se puede descartar» que la obra más prominente del arte popular gallego saliese del taller de José Cerviño.

Junto a ellos, el autor estudia detalladamente la obra de otros tres «canteros inteligentes»: Manuel González Perdiz, Manuel Fontán Armiñán y Benjamín Quinteiro Martínez. Dedica un apartado a cada uno de estos cinco artistas pétreos, con una semblanza biográfica, una relación de obras de autoría confirmada y un estudio del estilo de sus producciones.

La investigación concluye con un capítulo dedicado a las obras cumbre del arte funerario y otras piezas artísticas repartidas entre el valle del Tea, Cangas y la comarca de Pontevedra.

Canteros extrayendo piedra en el litoral. / Imagen del Arquivo Galicia procedente de los fondos de Ramón Caamaño.

El cantero despojado de romanticismo

Xulio Fernández Pintos resquebraja el halo «romántico» y el «folclorismo» que suele recubrir a los artesanos de la labra de la piedra. Los presenta envueltos en un fuerte contraste de luces y sombras: sometidos a unas condiciones laborales durísimas desde muy jóvenes; itinerantes, ya que se desplazaban durante largos períodos de tiempo allá donde era necesaria mano de obra pero volvían a casa para labores agrícolas; instruidos, ya que habían recibido formación en academias y escuelas de bellas artes; y multidisciplinares, ya que no solo tallaban granito, también se dedicaban a la imaginería religiosa en madera, eran contratistas, maestros de obras, erigían bóvedas y campanarios de iglesias… Pese a su extraordinario talento, los artistas pétreos más importantes fallecieron en la miseria.

«Xorde un tirón por parte das elites sociais para construír mellores casas, edificios… E paralelamente aparecen as escolas de artes e oficios. Chégase á conclusión de que para calquera profesión, non só a canteiría, hai que saber debuxar, e precisamente estes estudios foron os máis solicitados», apunta el investigador vigués. «Isto provoca a existencia duns canteiros moi especializados que case son escultores, que traballan con planos, que están formados academicamente, que consultan libros e que tiñan a aprendizaxe práctica no taller ou na obra», subraya.

Estos «canteros inteligentes» -en el sentido de avanzados o ilustrados- fueron autores de obras cumbre del arte popular gallego como los cruceiros de O Hío (Cangas) y Covelo, el calvario de la Casa Porto (Ponteareas) y el panteón de O Ranqueta (Cangas).

«Monteiros» extrayendo piedra de una cantera de O Porriño. / Imagen tomada a J. R. Iglesias Veiga por el autor de este estudio y tratada con IA.

Iniciadores del movimiento sindical gallego

«Unha vez feito o traballo decateime de que o movemento obreiro en Galicia xorde de mans dos canteiros», desvela Pintos, que ahora está en fase de documentación de un nuevo trabajo centrado en este descubrimiento. A finales del siglo XIX y principios del XX eran el gremio más numeroso en la comunidad, varios miles - cifra-, y en la provincia de Pontevedra se articulaban en torno a dos epicentros claros: los valles del Lérez y del Tea.

«Un obreiro industrial o será toda a súa vida, porque é imposible que poida adquirir unhas instalacións e unha maquinaria. Un canteiro, non, porque a ferramenta que ten, os medios de produción, son moi elementais. Colle, dá media volta e busca outra obra para traballar. Neste momento xa hai asociacións de canteiros e son as máis activas e as que potencian o movemento obreiro», avanza el autor.

Detalle del Cruceiro do Hío, en Cangas. / Julio Santos Álvarez