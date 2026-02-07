El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo

La Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con distintos métodos para velar por la seguridad vial y asegurar que se respetan las normas de circulación. Sin embargo, alguno de estos métodos no goza de popularidad entre los conductores, que los llegan a tachar de medidas «con afán recaudatorio». Uno de los sistemas de vigilancia que más ampollas levanta en algunos sectores es la colocación de radares.

Muchos ciudadanos buscan formas cada vez más elaboradas de evitar las sanciones económicas que acarrea incumplir las normas de tráfico. Sin embargo, en Galicia se desarrolla desde hace unos años una triquiñuela entre los conductores que va un paso más allá.

La Guardia Civil y la DGT hablan del «método gallego» para referirse a la práctica más habitual para saltarse radares, controles de alcoholemia y otras restricciones viales. De hecho, ya se han impuesto dos sanciones por fomentar su uso. ¿Pero de qué se trata exactamente?

¿En qué consiste el «método gallego»?

El «método gallego» consiste en utilizar aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram para intercambiar información con otros conductores sobre la situación de los radares o de los controles de la Guardia Civil.

Se denomina de esta forma porque en Galicia se han presentado dos sanciones por estas prácticas. Por un lado, una conocida empresa española que gestiona una gran aplicación dedicada a avisar de la presencial policial en carretera y que después de la resolución del expediente, cambió su sede social de Miño a Ferrol.

También fue sancionado un particular de la provincia de A Coruña por gestionar grupos de WhatsApp con el único objetivo de alertar sobre la presencia de policías en las carreteras de A Costa da Morte. Además, esta persona también difundía la información a través de Facebook, X e Instagram. En la actualidad, este infractor tiene otras dos denuncias en curso por los mismos hechos.

En el caso de las redes sociales, ya no anuncia los operativos de vigilancia, pero tiene grupos de WhatsApp en los que avisa dónde se producen y cambian las palabras "radar" o "control" por emoticonos de trompetas y otros conceptos clave.

¿Por qué la DGT no puede acabar con el problema?

Aunque el «método gallego» dificulta la labor de las autoridades de tráfico, su uso no es del todo ilegal. Compartir información a través de grupos en apps como WhatsApp no es una práctica ilegal, si bien la DGT podría explorar formas de sancionar a quien haga los utilice con estos objetivos.

Por un lado, compartir la ubicación de radares fijos es lícito y la propia DGT publica su localización exacta de manera oficial. Sin embargo, cuando hablamos de radares móviles, Tráfico solo apunta los tramos en los que podría situarse sin especificar el punto en el que se encuentran.

En el caso de las dos sanciones impuestas en Galicia, las autoridades se han apoyado en la Ley de Seguridad Ciudadana, no en el Reglamento General de Conductores. Bajo esta legislación, avisar sobre controles mediante imágenes, datos de posicionamiento o divulgar datos de los agentes, se considera una infracción grave.

Además, estas acciones pueden comprometer la eficacia y seguridad de los operativos de control de tráfico.