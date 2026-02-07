Cuidado si recibes este mensaje: la Guardia Civil avisa a todos los gallegos que tengan Bizum
Los estafadores continúan inventando técnicas para estafar a las víctimas
Helena Ros
Las estafas telefónicas siguen formando parte de la vida de los ciudadanos. En muchos casos, los estafadores utilizan aplicaciones que sus víctimas utilizan a diario para conseguir los datos personales y vaciar las cuentas bancarias.
El bizum es una de las aplicaciones más utilizadas por los delincuentes para engañar a sus víctimas. La Guardia Civil ha compartido un video en sus redes sociales alertando a los ciudadanos de la nueva estafa que se lleva a cabo a través de la plataforma de pagos.
Estafa por Bizum
«Recibes un Bizum de alguien que no conoces y poco después te escriben que ha sido un error, que por favor se lo devuelvas. Piensas que es un fallo normal y haces otro Bizum de vuelta», explica la Guardia Civil. Sin embargo, el dinero que recibiste no era suyo.
«El estafador ha usado a una tercera persona como víctima. Esa persona, la víctima, denuncia el cargo. El banco le devuelve el dinero y tú te quedas sin nada. Si recibes un Bizum de un desconocido, no lo devuelvas. Contacta con tu banco y deja constancia. Guarda los mensajes y, si insisten y te presionan, denúncialo», advierte la Guardia Civil.
El INCIBE recomienda a las víctimas cómo actuar
Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) insisten en la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de fraudes. Los expertos recuerdan que es fundamental desconfiar de las ofertas demasiado atractivas, ya que nadie regala dinero si motivo. También recomiendan prestar atención a las notificaciones de Bizum y comprobar si se trata de una solicitud de pago o ingreso antes de aceptar cualquier operación.
Otra de las advertencias clave es no compartir capturas de la pantalla del móvil, del saldo bancario, ya que los estafadores pueden utilizar esta información en tu contra. Al igual que se aconseja no abrir enlaces sospechosos recibidos por WhatsApp y configurar la privacidad para evitar que desconocidos puedan añadirte a grupos sin consentimiento.
Por último, ante cualquier contacto sospechoso recomiendan bloquear y reportar. Además, las víctimas deben denunciar ante las autoridades para que puedan poner en marcha una investigación para prevenir nuevos casos.
