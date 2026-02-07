La conducta en el coche que la Guardia Civil ya vigila en Galicia: una práctica común por la que te pueden multar con 200 euros

La Guardia Civil ya vigila las carreteras gallegas y del resto del país para garantizar la seguridad vial y reducir al máximo los accidentes de tráfico. Los agentes ponen el foco en una maniobra demasiado común que muchos conductores ni siquiera interpretan como una infracción: pegarse al demasiado al coche de delante.

Aunque se trate de una maniobra que realizan miles de usuarios cada día, puede terminar en colisión y supone multas elevadas e incluso la pérdida de puntos si las autoridades lo consideran como conducción temeraria.

Una multa de 200 euros para quienes celebran «el día mundial del chicle»

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado que esta práctica es peligrosa de una forma original: celebrando «el día mundial del chicle». Esta campaña lanzada en redes sociales busca disuadir a aquellos conductores que se pegan demasiado al coche que llevan delante.

Aunque debería ser una norma de sobra conocida, algunos conductores parecen olvidar que están obligados a mantener una distancia de seguridad con el resto de vehículos. No cumplir con esta directriz se considera infracción grave y puede suponer una multa de 200 euros.

Como recuerda Tráfico en su campaña: «En carretera, mantener distancia no es una manía: es lo que te da tiempo para frenar, reaccionar y evitar sustos». Y es que encontrarnos demasiado cerca del coche es una forma de asegurarse una colisión si a este vehículo le surge cualquier imprevisto por el que deba frenar.