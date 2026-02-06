Leonardo se despide con granizadas y Marta coge el testigo del aguacero

La borrasca Leonardo, que lleva toda la semana descargando de forma impenitente sobre Galicia, se despide en las próximas horas. No será un alivio. Ni una tregua. Su salida será como su llegada: a golpe de granizada. Para las próximas horas se esperan intervalos de lluvias tormentosas con pedrisco, especialmente en el sur de la comunidad.

Aunque no hay alertas activadas por acumulación de precipitaciones en casi toda la comunidad, Meteogalicia avisa de «mucha inestabilidad atmosférica».

Todo el litoral continuará este viernes en alerta naranja por olas de cinco a siete metros, además de vientos del suroeste con intervalos de fuerza 7 y 8. Hacia el final de la jornada, a partir de las 21 horas, está activada la alerta amarilla en el noroeste de A Coruña y A Mariña por rachas que viento de más de 80 km/h.

Se espera nieve a partir de los 900-1000 en las montañas de Lugo y Ourense, así como en el sur de esta provincia.

Llega Marta

Poco podremos celebrar el adiós a Leonardo porque llega Marta desde el norte de Portugal. Esta baja secundaria, nombrada ayer por el servicio meteorológico portugués (IPMA), tomará el testigo del aguacero. Empezará suave, con menos precipitaciones, pero la inestabilidad irá en aumento con el paso de las horas hasta deparar una tarde de lluvias persistentes y viento.

Tampoco habrá alerta por precipitaciones, pero sí por vientos de más de 80 km/h en el noroeste de A Coruña y A Mariña durante la madrugada. Este aviso amarillo se extiende a las montañas de Lugo y Ourense y al sur de esta provincia por nieve durante la noche. La cota se situará sobre los 1.200 metros, cayendo a 1.100 tras el atardecer.

En el mar se mantendrá la alerta naranja en toda la costa por olas de cinco a seis metros y viento del suroeste de fuerza 7 y 8.

Nueva jornada de lluvias en Vigo por la borrasca Leonardo. / Alba Villar

Y más lluvia para acabar y empezar la semana

El domingo también lloverá... pero menos. Será una jornada de transición con un nuevo frente que irrumpirá en Galicia. El tiempo irá empeorando hacia el final del día, con precipitaciones que se intensificarán por la franja atlántica y se extenderán por el resto de la comunidad.

R. V.

Esta tónica continuará el lunes, al mantenerse la influencia de las bajas presiones. Así, se esperan cielos nubosos con lluvias, más intensas a partir de la tarde.

Habrá alerta amarilla a partir de las 18 horas en toda la franja litoral de la comunidad por rachas superiores a los 80 km/h, y en el mar, por vientos del sur de fuerza siete.