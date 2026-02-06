BORRASCAS EN GALICIA
Leonardo se despide con granizadas y Marta coge el testigo del aguacero
Meteogalicia prevé un fin de semana de inestabilidad atmosférica con más lluvia por la entrada de una baja secundaria el sábado y un nuevo frente el domingo
La borrasca Leonardo, que lleva toda la semana descargando de forma impenitente sobre Galicia, se despide en las próximas horas. No será un alivio. Ni una tregua. Su salida será como su llegada: a golpe de granizada. Para las próximas horas se esperan intervalos de lluvias tormentosas con pedrisco, especialmente en el sur de la comunidad.
Aunque no hay alertas activadas por acumulación de precipitaciones en casi toda la comunidad, Meteogalicia avisa de «mucha inestabilidad atmosférica».
Todo el litoral continuará este viernes en alerta naranja por olas de cinco a siete metros, además de vientos del suroeste con intervalos de fuerza 7 y 8. Hacia el final de la jornada, a partir de las 21 horas, está activada la alerta amarilla en el noroeste de A Coruña y A Mariña por rachas que viento de más de 80 km/h.
Se espera nieve a partir de los 900-1000 en las montañas de Lugo y Ourense, así como en el sur de esta provincia.
Llega Marta
Poco podremos celebrar el adiós a Leonardo porque llega Marta desde el norte de Portugal. Esta baja secundaria, nombrada ayer por el servicio meteorológico portugués (IPMA), tomará el testigo del aguacero. Empezará suave, con menos precipitaciones, pero la inestabilidad irá en aumento con el paso de las horas hasta deparar una tarde de lluvias persistentes y viento.
Tampoco habrá alerta por precipitaciones, pero sí por vientos de más de 80 km/h en el noroeste de A Coruña y A Mariña durante la madrugada. Este aviso amarillo se extiende a las montañas de Lugo y Ourense y al sur de esta provincia por nieve durante la noche. La cota se situará sobre los 1.200 metros, cayendo a 1.100 tras el atardecer.
En el mar se mantendrá la alerta naranja en toda la costa por olas de cinco a seis metros y viento del suroeste de fuerza 7 y 8.
Y más lluvia para acabar y empezar la semana
El domingo también lloverá... pero menos. Será una jornada de transición con un nuevo frente que irrumpirá en Galicia. El tiempo irá empeorando hacia el final del día, con precipitaciones que se intensificarán por la franja atlántica y se extenderán por el resto de la comunidad.
Esta tónica continuará el lunes, al mantenerse la influencia de las bajas presiones. Así, se esperan cielos nubosos con lluvias, más intensas a partir de la tarde.
Habrá alerta amarilla a partir de las 18 horas en toda la franja litoral de la comunidad por rachas superiores a los 80 km/h, y en el mar, por vientos del sur de fuerza siete.
Tui, Salvaterra, Ribadavia y A Peroxa, en nivel rojo por la crecida de los ríos
La crecida de los ríos se mantiene en Galicia tras las precipitaciones de las últimas horas y, en la demarcación de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), ya son cuatro los puntos que han alcanzado el nivel rojo: A Peroxa y Salvaterra (río Miño), Ribadavia (río Avia-Miño) y Tui (río Louro).
Según los datos actualizados por la CHMS en la mañana de este viernes, el punto de control del Miño en A Peroxa (Ourense) registra una altura de 7,35 metros, aunque la tendencia es que vaya decreciendo. En el caso de Salvaterra, el punto de control marca una altura de 10,19 metros, también con tendencia a la baja.
En Ribadavia, el río Avia ha alcanzado los 4,63 metros en la confluencia con el Miño (con tendencia a bajar en las próximas horas), y en Tui, el río Louro ha llegado a 2,46 metros.
Por otra parte, se mantienen en nivel naranja una decena de puntos de control, como los situados en Ribadavia (río Avia), Baños de Molgas y Arnoia (río Arnoia), Bande y Xinzo (río Limia), Ourense y Lugo (río Miño), Barco de Valdeorras (río Sil) y Salvaterra (río Tea).
En el caso de los embalses, son varios los que están a más del 90% de su capacidad: Os Peares-Carballedo, Belesar-O Saviñao, Montefurado-Quiroga, Santo Estevo-Nogueira de Ramuín, Peñarrubia-Rubiá, Sequeiros-Ribas de Sil, o San Pedro-Pantón, entre otros.
