En Directo
TEMPORALES EN GALICIA
DIRECTO | Llueve sobre empapado: un nuevo frente descarga en Galicia con alerta amarilla por chubascos y naranja en el mar
Activada la alerta naranja por lluvias en Pontevedra este martes y por el temporal costero en el noroeste y oeste de A Coruña y en A Mariña
Llueve sobre empapado. Galicia ha comenzado la semana con cielos nubosos y precipitaciones y este martes llega un nuevo frente a la comunidad que dejará lluvias más persistentes en la mitad sur al tiempo que suben las temperaturas y, con ello, la cota de nieve y los deshielos, añadiendo presión a unos ríos y cauces ya saturados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), está activo desde esta madrugada en el interior de Pontevedra un fenómeno meteorológico adverso por precipitaciones acumuladas en 12 horas de más de 80 metros cuadrados.
Sigue el minuto a minuto de la situación meteorológica en la comunidad.
Víctor P. Currás
Tráfico Ferroviario
Renfe avisa que la cancelación de trenes en Vigo y el resto de la provincia podría durar todo el fin de semana
La supresión de trenes en Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra podría prolongarse durante todo el fin de semana. Cuando se cumple día y medio de aislamiento ferroviario por riesgo de inundaciones y desprendimientos, Renfe ha comenzado a advertir a algunos viajeros que esta situación no tiene visos de solucionarse este viernes.
En estaciones como la de Vilagarcía de Arousa se apunta a que perdurará durante las próximas jornadas y se insta a buscar otras alternativas. En la web de la compañía se ha bloqueado la venta de billetes de Media Distancia para el sábado 7, domingo 8 y lunes 9 en todo el Eje Atlántico.
Desde la operadora pública no han confirmado qué puntos de la línea entre Santiago y Vigo están en riesgo ni si se están realizando trabajos de mantenimiento en la misma. Fuentes oficiales de Adif apuntaron ayer que «no hay ningún punto en la infraestructura que esté dañado e impida circular».
E. P.
Tui y Salvaterra se suman a Ribadavia y A Peroxa como puntos en nivel rojo por la crecida de los ríos
La crecida de los ríos se mantiene en Galicia tras las precipitaciones de las últimas horas y, en la demarcación de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), ya son cuatro los puntos que han alcanzado el nivel rojo: A Peroxa y Salvaterra (río Miño), Ribadavia (río Avia-Miño) y Tui (río Louro).
Según los datos actualizados por la CHMS en la mañana de este viernes, el punto de control del Miño en A Peroxa (Ourense) registra una altura de 7,35 metros, aunque la tendencia es que vaya decreciendo. En el caso de Salvaterra (Pontevedra), el punto de control marca una altura de 10,19 metros, también con tendencia a la baja.
En Ribadavia (Ourense), el río Avia ha alcanzado los 4,63 metros en la confluencia con el Miño (con tendencia a bajar en las próximas horas), y en Tui (Pontevedra), el río Louro ha llegado a 2,46 metros (con tendencia a mantenerse sin cambios).
Por otra parte, se mantienen en nivel naranja una decena de puntos de control, como los situados en Ribadavia (río Avia), Baños de Molgas y Arnoia (río Arnoia), Bande y Xinzo (río Limia), Ourense y Lugo (río Miño), Barco de Valdeorras (río Sil) y Salvaterra (río Tea).
En el caso de los embalses, son varios los que están a más del 90% de su capacidad: Os Peares-Carballedo, Belesar-O Saviñao, Montefurado-Quiroga, Santo Estevo-Nogueira de Ramuín, Peñarrubia-Rubiá, Sequeiros-Ribas de Sil, o San Pedro-Pantón, entre otros.
Además, están desaguando varias presas: San Martiño-Quiroga (780,99 metros cúbicos por segundo), Os Peares (167,22 metros cúbicos), Bao-O Bolo (110,73 metros cúbicos) o Velle-Ourense (2.267,73 metros cúbicos por segundo), entre otras.
Intensidad de las precipitaciones
El jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHMS, Carlos Ruiz del Portal, ha apuntado que, solo en los últimos 11 dias, la parte gallega de la demarcación ha recogido 300 litros por metro cuadrado de precipitaciones, "el doble de la media de un mes de enero, pero en la tercera parte de tiempo".
Además, ha añadido, en los pocos días que llevamos del mes de febrero, la precipitación acumulada media ha sido de 107 litros por metro cuadrado, "que ya son 2 milímetros más que la media del mes de febrero completo".
Caudales en niveles «punta»
Con respecto al control del caudal de los ríos, Carlos Ruiz ha explicado que a media mañana de este viernes se estaba alcanzando la "punta" en diversas zonas.
Por ejemplo, en Ourense, el Miño discurre con un volumen de 2.000 a 2.300 metros cúbicos por segundo y la previsión es que empezará a bajar el caudal lentamente al final de la jornada o las primeras horas del sábado; y a su paso por Salvaterra (Pontevedra), el río lleva un caudal de unos 3.000 metros cúbicos por segundo.
Carlos Ruiz ha explicado que, con todo, el nivel del Miño ya está descendiendo en Ribadavia y en Arnoia, y empezará a hacerlo en la comarca de A Limia, "al igual que en Lugo". También han empezado a descender los niveles del río Cabe en Monforte de Lemos.
En el caso del Sil, a su paso por O Barco de Valdeorras, estaba alcanzando su "punta" a media mañana de este viernes, con un caudal de unos 900 metros cúbicos por segundo. "Y también el Tea y el Louro, en sus desembocaduras en el Miño "registran un caudal y un nivel importante".
"Entendemos que en los próximos días habrá un descenso muy progresivo y lento del nivel de las aguas de nuestros ríos, hasta el lunes", ha señalado el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHMS, que ha insistido en recomendar a la gente que no se acerque a los cauces y paseos fluviales, y que sigas las recomendaciones de seguridad.
Plan Inungal
Por su parte, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Inungal en fase de pre-emergencia, con más de una veintena de ríos en seguimiento en toda Galicia.
Se trata de los ríos Mero (Cambre), Xubia (Ferrol), Sar (Ames), Barcés (Abegondo), Grande (Vimianzo), Tambre (Oroso y Trazo), Mandeo (Coirós y Betanzos), Miño (A Pobra do Caramiñal) y Cabeiro-Tambre (Oroso), en la provincia de A Coruña.
En la provincia de Pontevedra, están bajo vigilancia Lérez (Pontevedra), Louro (Tui), Tea (Salvaterra de Miño), Gallo Umia (Cuntis), Verdugo (Pontecaldelas), y Cabeiro (Redondela); en la de Ourense, el Miño (A Peroxa, Ourense y Salvaterra), Avia (Ribadavia) Arnoia (Baños de Molgas y Arnoia), Limia (Bande), Limia (Xinzo de Limia), Sil (O Barco de Valdeorras), y Támega (Castrelo do Val y Oímbra); y en la provincia de Lugo, el río Miño.
El PP de Vigo carga contra Caballero «por ponerse de perfil» ante el grave problema que supone la suspensión de trenes
«No hemos oído ni una sola palabra en defensa de los vigueses, a los que también él ha dejado tirados poniéndose de perfil. Una dejación de funciones absolutamente inaceptable. ¿Se imaginan cuál hubiese sido el tono si estuviésemos hablando de la Xunta?», ha señalado el concejal del PP de Vigo, Miguel Martín, criticando así la actitud mostrada por el alcalde Abel Caballero ante el grave problema que supone la suspensión del servicio ferroviario por segundo día consecutivo.
Martín recalca que solo la administración autonómica ha aportado soluciones, como el refuerzo de los autobuses en el tramo del Eje Atlántico para garantiza la movilidad de los miles de afectados.
E. P.
La Xunta acusa a Renfe de dejar «abandonados a miles de pasajeros» y critica que detrás hay «falta de mantenimiento»
La Xunta de Galicia ha acusado a Renfe de dejar "abandonados" y "sin alternativa" a miles de pasajeros en la Comunidad gallega y ha considerado que detrás de esta situación hay una "falta de mantenimiento".
En declaraciones a los medios, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes ha censurado que el operador ferroviario, dependiente del Ministerio de Fomento, cancelase todos los servicios con origen y destino a Vigo y varios de Ourense sin habilitar "alternativa" a los usuarios.
Diego Calvo ha trasladado el "descontento" del Gobierno gallego. "No es de recibo porque se ha abandonado a miles de pasajeros en todas las estaciones que intentan hacer esos recorridos y que no tienen ningún tipo de notificación previa", ha manifestado.
Tras asegurar que la Xunta sí "reaccionó" con el refuerzo de la mayor parte de las líneas de autobuses del Eje Atlántico para "dar cabida" a la mayor parte de pasajeros, ha sostenido que la respuesta de Renfe sobre las falta de alternativas fue "totalmente surrealista".
"Nos dice que como no son capaces de garantizar la totalidad de los billetes que tienen vendidos, deciden no garantizar ninguno. Es decir, que como no son capaces de poner todos los autobuses necesarios para cubrir todos los billetes vendidos, deciden que no hay ningún autobús", ha censurado.
Diego Calvo ha asegurado que es una "situación incomprensible". "Estamos completamente seguros de que no se hubiese dado en ninguna otra comunidad, mucho menos con lo que está pasando en Cataluña", ha afirmado.
Así las cosas, el conselleiro también ha censurado que Renfe le pida a la Xunta que certifique por "escrito" que los autobuses pueden circular por la AP-9, una infraestructura que, tal y como ha recordado, "es titularidad del propio Ministerio al que pertenece Renfe". "Podrán hablar con la Delegación del Gobierno, con Tráfico o con quien corresponda", ha afirmado.
Diego Calvo ha argumentado que la situación en la que Renfe ha "sumido" a Galicia "no es solo cuestión de estos dos últimos días" en los que se han suspendido distintas frecuencias, sino que se lleva padeciendo "meses", en los que "hay información que se suministra tardía y, en muchos casos, inexistente".
"Queremos denunciar este trato de Renfe", ha afirmado el conselleiro, que ha asegurado que la Xunta "es consciente" de que "está lloviendo muchísimo" pero ha sostenido que "lo que hay detrás es una falta de mantenimiento" que se lleva padeciendo "meses" con "trenes que se paran, trenes que llegan tarde".
"Es una situación insostenible y Renfe tiene que dar la cara", ha apuntado.
E. P.
El BNG urge invertir en conservación tras suspenderse trenes por el temporal sin opciones a usuarios: «Es inaceptable»
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha calificado de "inaceptable" la postura de Renfe, que ha hecho extensiva también a Adif, de no poner medios alternativos tras suspender por el temporal los trenes a Vigo y luego optar por esta medida también con Ourense-O Carballiño-Santiago.
Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha pronunciado en la misma línea y ha demandado que se invierta en conservación y en "reparar" el sistema ferroviario.
"No criticamos la suspensión de servicios", ha aseverado Néstor Rego al entender que hay que ser "prudentes". No obstante, ha rechazado que se "improvise". "Era una alerta que era conocida por lo tanto el Ministerio y Renfe tuvieron tiempo de informar con antelación a los usuarios y usuarias".
"No es aceptable que no ofrezcan alternativa y que dejen a la gente tirada sin poner transporte por carretera", ha remarcado. A su vez, Pontón ha instado a solicitar que "se audite bien como están las líneas para actuar".
"Habrá que ver si invertir más en conservación y en reparar el sistema ferroviario para que pueda seguir circulando", ha señalado ante casos como los temporales y en referencia, en concreto, a Galicia.
R. V.
Las lluvias de Leonardo desbordan el río Ulla a su paso por Vila de Cruces
Debido a las intensas lluvias de las últimas borrascas, y en particular de la Leonardo, el río Ulla ya ha desbordado la ribera a su paso por las islas de Gres, parroquia de Vila de Cruces. Cubre también el campo de A Feira de O Boqueixón, situada al otro lado del río.
L. G.
Usuarios denuncian el bloqueo de la web de Monbus: «Me han cobrado dos billetes y no tengo ninguno»
«Llevo desde las 6 de la tarde de ayer con este problema. Compré un primer billete de Vigo a A Coruña, me hicieron el cargo en la cuenta pero no tengo el tique», denuncia un usuario. El número de atención al cliente de Monbus tampoco está siendo efectivo, apunta. Más bien al contrario: «Da error de llamada, se cuelga en cuanto seleccionas idioma o te tienen en espera permanente sin que atienda nadie». En lo que va de mañana ha realizado más de una veintena de llamadas, todas sin éxito.
E. P.
Renfe amplía este viernes la suspensión de trenes a Ourense-Carballiño y la mantiene en Vigo
Renfe ha informado de que este viernes se mantendrá la suspensión de trenes con origen y destino Vigo y se amplía a la ruta entre Ourense, O Carballiño y Santiago, ante riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra debido al temporal.
De esta forma, los trayectos afectados --alta velocidad, media y larga distancia-- son los que conectan Vico Urzaiz con Santiago; Vigo Guixar y la capital gallega; Vigo Guizar y Tui; Vigo Guixar y Ourense; así como, Ourense-Carballiño-Santiago.
Renfe no establecerá un plan de transporte alternativo por carretera, pero ha indicado que están habilitados los cambios y anulaciones de manera gratuita.
El Ayuntamiento de Vigo, por su parte, ha enviado un comunicado en la tarde de este jueves para informar de que ha reclamado a Renfe un servicio alternativo de buses "dado que la red ferroviaria no está en condiciones de operatividad".
"Renfe debe poner a disposición de sus viajeros autobuses que circulen desde la estación de buses de Vigo hasta Santiago, con las mismas frecuencias que el tren, y con capacidad suficiente para el traslado de todos los usuarios. "Renfe no puede dejar desatendidos y sin servicio de transportes a los viajeros y viajeras de Vigo", reza el comunicado municipal.
Cristina González
El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
El paso de la borrasca Leonardo, que dejó en O Morrazo ráfagas de viento, a las 11:50 horas, de 93,3 kilómetros/hora en la estación de MeteoGalicia en Udra (Bueu) y de 60,8 en la del puerto de Cangas, obligó nuevamente a suspender el transporte marítimo de pasajeros, a partir de las 10:30, tanto en Cangas como en Moaña, y provocó que se llenaran los autobuses afectando a la línea a los hospitales Meixoeiro y Álvaro Cunqueiro en Vigo. El autobús de las 13:40 horas salió a tope de Cangas, incluso con 10 personas de pie, sin asiento, y dejó en tierra a los trabajadores sanitarios que esperaban, con otras personas, en las paradas de Moaña. Esta situación generó mucho malestar en el colectivo de trabajadores porque no se les ha dado preferencia a favor de otras personas que iban de compras o a vender como el caso de un grupo de personas africanas. que se bajan en la Plaza de España en Vigo y no van a los hospitales. «No tengo nada en contra de ellos, pero en este autobús se debe de dar prioridad a los trabajadores de los hospitales y se debería exigir la tarjeta de empleado del Meixoeiro o del Cunqueiro para que ninguno quedara en tierra», señala uno de los afectados y trabajador en quirófano que ayer se quedó sin poder subir al autobús en una de las paradas de Ramón Cabanillas y que tuvo que recurrir a un primero suyo para que lo acercara en coche: «Yo tenía con quién, pero otras personas no».
Leonardo deja cerca de 300 incidencias en Galicia en las últimas horas con más de 50 accidentes de tráfico
El 112 Galicia registró en las últimas horas más de 300 incidencias por meteorología adversa relacionadas con la borrasca que vive la Comunidad en la actualidad, denominada Leonardo.
Las fuertes lluvias y vientos vividos esta semana, con alerta naranja por fenómenos costeros en todo el litoral y el plan INUNGAL activado en fase de preemergencia, provocaron 311 incidencias desde la medianoche del jueves 5 hasta las 07.00 horas de este viernes.
En concreto, la mayoría de ellas (306) se concentraron en el día de ayer, aunque entre ambas jornadas se contabilizaron más de 62 árboles caídos, unos 52 accidentes de tráfico sin heridos y cerca de 30 actuaciones de prevención de riesgos por parte de los servicios de emergencia.
En la madrugada de este viernes solo hubo cinco incidencias menores, según recoge el 112, tratándose de dos accidentes sin heridos, una señal en la carretera, una inundación de una calle y una acción preventiva para evitar riesgos.
El Centro Integral de Atención ás Emerxencias ha destacado varios incidentes ocurridos este pasado jueves, como las inundaciones de carreteras en Amoeiro y Crecente, desprendimientos de tierra y piedras en Pantón y Navia de Suarna o inundaciones de viviendas en Monforte, Barbadás, Beariz, Ribadavia, Moaña o Silleda.
Por provincias, Pontevedra fue la más afectada con 116 casos, seguida de Ourense (78), A Coruña (69) y Lugo (48). Los ayuntamientos con más incidencias fueron Vigo (14), A Estrada (11), Ourense (10), Santiago de Compostela (7) y Tui (7).
Precisamente en Vigo, una jornada más el transporte de ría se ha visto afectado por las malas condiciones meteorológicas. Así, la línea Vigo-Cangas se ha prestado a primera hora con frecuencias cada 30 minutos para adecuar la velocidad de los barcos a la situación adversa en el mar; mientras que la línea Vigo-Moaña ha suspendido sus conexiones de primera hora. Con todo, en función de cómo evolucionen las condiciones a lo largo de la jornada, podría haber más alteraciones.
Por ello, las autoridades insisten en la importancia de extremar las precauciones e informar al 112 de cualquier riesgo.
