El temporal se cobra su primera víctima mortal en Andalucía, que se mantiene en alerta por la llegada de una nueva borrasca

Tras una pequeña tregua Andalucía se prepara para el embate de otro temporal. La borrasca Marta llega cuando la comunidad aún no se ha recuperado de los destrozos causados por Leonardo, que se ha cobrado además la primera víctima mortal de España por culpa del mal tiempo, mientras 8.700 personas siguen desalojadas, 84 carreteras cortadas, además de trenes suspendidos y cierres de aeropuertos.

Este viernes se halló, tras varios días de búsqueda, el cadáver de una mujer que se había caído al río Turvilla en Sayalonga (Málaga) cuando intentó salvar a su perro. Además, en Mengíbar, en Jaén, otra mujer resultó herida al caerle el techo de su vivienda por culpa de las lluvias.

El número de evacuados ha aumentado hasta los 8.700, de ellos, unos 1.500 en la localidad de Grazalema, donde las lluvias están causando auténticos estragos. En esta localidad se está produciendo además un raro fenómeno: los hidroseísmos. Se trata de unos terremotos provocados por la presión de las aguas subterráneas debido a la enorme acumulación hídrica por el gran volumen de precipitaciones, lo que está provocando grietas en el terreno. En las últimas horas se registraron hasta tres episodios de este tipo en la provincia de Málaga y se reportan varios más en Cádiz.

Crecida del Guadalquivir

De hecho, hay un riesgo importante de derrumbes y desprendimientos, por lo que la Junta de Andalucía no descarta ampliar el perímetro de evacuación en la zona de Grazalema. Además, hay una preocupación importante en Córdoba por la crecida del río Guadalquivir: ya han sido anegados varios puntos en esta provincia y en Sevilla, incluidas algunas zonas de la capital. Las lluvias de los últimos días han hecho crecer el caudal del Guadalquivir hasta superar los 5,5 metros, más del doble del nivel que marca la alerta roja (2,5 metros). "Lo malo está por venir", advirtió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que pidió que "no se relajen de ninguna forma las medidas que hay".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobrevoló en helicóptero durante la mañana de este viernes los lugares más afectados de la provincia de Cádiz y luego visitó el puesto de mando avanzado situado en la localidad de San Roque, en el Campo de Gibraltar. "Vienen días largos, pero el Estado estará con los vecinos en lo urgente y en lo importante", declaró. Además, informó de que el Gobierno había desplegado 10.000 efectivos para hacer frente a los daños.

Los desperfectos son cuantiosos. La Junta de Andalucía cifra en más de 500 millones los daños causados en la red de carreteras y pide fondos a la UE para paliar las pérdidas. En la agricultura se declarará catástrofe natural, pues las pérdidas rozan el 20 por ciento. También resultaron afectadas numerosas líneas eléctricas. En total se contabilizaron más de 9.000 incidencias.

Y ahora viene la borrasca Marta. Se prevén entre 40 y 60 litros por metro cuadrado. La lluvia empezará el sábado y continuará el domingo, pero los problemas podrían aparecer el lunes. Las presas de Andalucía ya están desembalsando para evitar desbordamientos.

Portugal

Y en Portugal el mal tiempo sigue sin dar tregua. Tras superar el temporal Kristin, que dejó al menos cinco muertos y 450.000 personas sin luz, llegó Leonardo y continuó la destrucción y sumó una víctima mortal más. El río Douro se desbordó en la madrugada del viernes cerca de su desembocadura en el norte de Portugal, sin causar heridos.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, informó este viernes de que se estima que los daños causados por los temporales de los últimos días en el país superan los 4.000 millones de euros.

Noticias relacionadas

La borrasca Marta mantiene las alertas en Portugal por nuevas inundaciones, pero el Gobierno portugués no se plantea suspender la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo.