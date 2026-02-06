Histórica victoria
Rosa gana el mayor bote histórico de 'Pasapalabra' en el último segundo tras un Rosco de infarto
La concursante se alza como ganadora y se lleva 2.716.000 euros
Kevin Rodríguez
Rosa ya ha pasado a la historia de 'Pasapalabra'. La concursante gana el mayor bote de la historia del concurso tras un agónico rosco que consiguió completar. De esta manera, Rosa se alza con los 2.716.000 euros de premio.
Después de 307 programas, la concursante logró completar el Rosco con 25 aciertos y con solo 2 segundos para el final.
El programa comenzó con Manu enfrentándose a Ferrán en la Silla Azul. El joven logró vencer la prueba y se unió a Merche y Pablo Rivero para luchar por el bote. En el equipo de Rosa se encontraban Mariam Fernández y Fernando Ramos.
En la primera prueba, Una de Cuatro, se impuso el equipo azul con 24 segundos por los 20 del equipo naranja. En la pista musical, Mariam ganó el duelo a Pablo Rivero; Rosa hizo lo propio con Manu; y Fernando venció a Merche. Así, el equipo naranja logró sumar 11 segundos y escaparse sobre el azul con un marcador total de 31 a 24 .
Tras las palabras cruzadas los marcadores crecieron al mismo ritmo, por el equipo de Rosa seguía por delante con 49 segundos frente a los 42 del equipo de Manu. En ¿dónde están?, Rosa y sus compañeros no consiguieron completar la prueba, así que Manu tomó la delantera en el marcador con un resultado de 62 a 49.
Ya en el Rosco, Manu completo su primera vuelta con 20 aciertos y tuvo que pasar el turno en 5 letras. Por su parte, Rosa también acabó con 20 aciertos y 5 pases.
Después, Manu acertó cuzqueño y le quedaban aún cuatro letras por completar. Mientras, Rosa sumó tejano, jurisprudencia, escampavía, vitáfono y por último, Morrall.
