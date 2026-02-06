Gira internacional
Luar na Lubre tocará en Sudamérica para revitalizar los centros gallegos
El histórico grupo de música celta ofrecerá seis conciertos en Uruguay, Chile y Argentina durante el próximo mes de marzo
EFE
El histórico grupo de música celta Luar na Lubre llevará este próximo mes de marzo la gira de su cuadragésimo aniversario a varios países latinoamericanos como parte de la estrategia de la Xunta de Galicia para dinamizar la actividad de los centros gallegos en el exterior.
Bieito Romero, líder y fundador de la agrupación, compareció ayer en rueda de prensa junto al conselleiro de Emprego, Comercio y Emigración, José Gónzález Vázquez, para trasladar los detalles de los seis conciertos que llevarán a cabo en Uruguay, Chile y Argentina.
El primero de ellos será el día 5 de marzo en Montevideo y, posteriormente, se desplazarán de la capital uruguaya a la chilena para actuar el día 7 en Santiago.
Así pues, los días 10, 12, 13 y 14 Luar na Lubre pasarán por las ciudades argentinas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, todas ellas enclaves con una amplia presencia de la diáspora gallega.
Se trata de la octava vez que la formación de música celta visita el continente americano, una tierra, destacó Romero, donde su obra es «muy querida y muy apreciada».
El músico de Luar na Lubre pronosticó que la gira será «muy intensa» y servirá para llevar a otros lugares una «fórmula de entender Galicia».
Por su parte, el titular de Emigración de la Xunta destacó que los conciertos del grupo suponen «una oportunidad relevante» para «fortalecer los lazos con la diáspora, conectar con nuevos públicos y consolidar la imagen de Galicia como una tierra referente».
