Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidos trenes VigoTráfico en VigoMuere Octogenario SilledaEscuela Infantil CoiaERE GKNMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Gira internacional

Luar na Lubre tocará en Sudamérica para revitalizar los centros gallegos

El histórico grupo de música celta ofrecerá seis conciertos en Uruguay, Chile y Argentina durante el próximo mes de marzo

Presentación de la gira, ayer, en Santiago. | XURXO MARTÍNEZ

Presentación de la gira, ayer, en Santiago. | XURXO MARTÍNEZ

EFE

Santiago de Compostela

El histórico grupo de música celta Luar na Lubre llevará este próximo mes de marzo la gira de su cuadragésimo aniversario a varios países latinoamericanos como parte de la estrategia de la Xunta de Galicia para dinamizar la actividad de los centros gallegos en el exterior.

Bieito Romero, líder y fundador de la agrupación, compareció ayer en rueda de prensa junto al conselleiro de Emprego, Comercio y Emigración, José Gónzález Vázquez, para trasladar los detalles de los seis conciertos que llevarán a cabo en Uruguay, Chile y Argentina.

El primero de ellos será el día 5 de marzo en Montevideo y, posteriormente, se desplazarán de la capital uruguaya a la chilena para actuar el día 7 en Santiago.

Así pues, los días 10, 12, 13 y 14 Luar na Lubre pasarán por las ciudades argentinas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, todas ellas enclaves con una amplia presencia de la diáspora gallega.

Se trata de la octava vez que la formación de música celta visita el continente americano, una tierra, destacó Romero, donde su obra es «muy querida y muy apreciada».

El músico de Luar na Lubre pronosticó que la gira será «muy intensa» y servirá para llevar a otros lugares una «fórmula de entender Galicia».

Noticias relacionadas

Por su parte, el titular de Emigración de la Xunta destacó que los conciertos del grupo suponen «una oportunidad relevante» para «fortalecer los lazos con la diáspora, conectar con nuevos públicos y consolidar la imagen de Galicia como una tierra referente».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
  2. Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
  3. Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
  4. La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
  5. ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
  6. El embalse de Eiras está a tres hectómetros cúbicos de alcanzar su capacidad total: ¿qué pasaría si llega al nivel máximo?
  7. Suspendido el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo por el temporal de lluvias
  8. Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero

O cantar dos cegos: unha aposta polo patrimonio inmaterial

O cantar dos cegos: unha aposta polo patrimonio inmaterial

Vigo, capital del 3x3

Vigo, capital del 3x3

La mortandad de marisco parece inevitable en la ría

La mortandad de marisco parece inevitable en la ría

La presión del precio de la vivienda lleva la cuantía de las nuevas hipotecas en Galicia a un récord: 636 euros de cuota

La presión del precio de la vivienda lleva la cuantía de las nuevas hipotecas en Galicia a un récord: 636 euros de cuota

La carestía de la vivienda eleva a casi 1.800 los demandantes de pisos protegidos en Ourense

La carestía de la vivienda eleva a casi 1.800 los demandantes de pisos protegidos en Ourense

Al banquillo por asaltar a una mujer sin hogar que dormía en un portal en Ourense

Al banquillo por asaltar a una mujer sin hogar que dormía en un portal en Ourense

Portos cierra una parte de A Doca por seguridad

Portos cierra una parte de A Doca por seguridad

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés celebra sus cifras de trasplantes: 11 donantes y 34 órganos

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés celebra sus cifras de trasplantes: 11 donantes y 34 órganos
Tracking Pixel Contents