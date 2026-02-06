Campaña virtual
Influencers gallegos se suman a la promoción a favor de la igualdad
La Asociación de Periodistas de Galicia y la Xunta impulsan una campaña en las redes
redacción
La presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia (APG), María Méndez González, y la conselleira de Política Social e Igualdad de la Xunta, Fabiola García Martínez, presentaron auer una nueva edición de la campaña #IgualdadeFollowers, una iniciativa que busca fomentar la igualdad de género entre la juventud gallega a través de contenidos difundidos en redes sociales por creadores con miles de seguidores.
En la campaña participan Nuska Chousa, divulgadora del ámbito rural; la cantante y compositora Sabela Cereijo; la actriz y presentadora María Mera; la atleta paralímpica Desirée Vila o el cómico y clown Pablo Meixe.
Nuska Chousa subrayó que las redes sociales son hoy “la principal fuente de información de los jóvenes”. Sabela Cereijo alertó del avance de ciertos discursos entre la población más joven y apeló a combatirlos allí donde tienen mayor presencia, mientras que María Mera reafirmó su compromiso de seguir aportando a la lucha por la igualdad de género.
