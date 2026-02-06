Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Influencers gallegos se suman a la promoción a favor de la igualdad

La Asociación de Periodistas de Galicia y la Xunta impulsan una campaña en las redes

redacción

Vigo

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia (APG), María Méndez González, y la conselleira de Política Social e Igualdad de la Xunta, Fabiola García Martínez, presentaron auer una nueva edición de la campaña #IgualdadeFollowers, una iniciativa que busca fomentar la igualdad de género entre la juventud gallega a través de contenidos difundidos en redes sociales por creadores con miles de seguidores.

En la campaña participan Nuska Chousa, divulgadora del ámbito rural; la cantante y compositora Sabela Cereijo; la actriz y presentadora María Mera; la atleta paralímpica Desirée Vila o el cómico y clown Pablo Meixe.

Nuska Chousa subrayó que las redes sociales son hoy “la principal fuente de información de los jóvenes”. Sabela Cereijo alertó del avance de ciertos discursos entre la población más joven y apeló a combatirlos allí donde tienen mayor presencia, mientras que María Mera reafirmó su compromiso de seguir aportando a la lucha por la igualdad de género.

El centro de salud de A Cañiza, desbordado con un único médico

Arquitecturas alén do adanismo: todas as ventás de César Portela

Moaña refuerza con 7 policías la seguridad de la asamblea de la basura

La base de helicópteros de Lalín 2000 comenzará a funcionar para verano

Una niña contó a su profesora que temía por la vida de su madre, víctima de violencia machista

La amenaza de la rescisión del contrato de Uruguay acecha a Cardama

El impacto del síndrome de Ménière: ausencias laborales, miedo y abandono de la vida social

Antonio González, nutricionista: «La realidad científica no le gusta a nadie porque no vende milagros»

