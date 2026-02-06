Chipperfield estrecha lazos con Galicia con ‘Diseño para vivir’

David Chipperfield estrecha sus lazos con Galicia con la apertura de la exposición titulada «Diseño para vivir. Material, proceso y objetos cotidianos», abierta en Casa RIA en Santiago. Revisa 35 años de trabajo del David Chipperfield Design. El arquitecto británico, con casa en Corrubedo y distinguido con el Premio Pritzker. Chipperfiled estuvo ayer presente junto a su familia en la apertura de la muestra, acompañado del conselleiro de Emprego, José González.

Es la primera exposición monográfica dedicada a la trayectoria de David Chipperfield Design, compuesta por una selección de más de medio centenar de objetos, además de prototipos, referencias y bocetos que plasman el proceso de diseño de dicho estudio.

Noticias relacionadas

El arquitecto afirmó que «en los últimos 40 años, el diseño, ha estado mezclado con el consumismo y hay que encontrar cuáles el rol actual del diseño ... Cada vez estamos más preocupados por la sostenibilidad, cada vez debemos tener más en cuenta para qué y para quién es el diseño».