Suspendidos trenes VigoTráfico en VigoMuere Octogenario SilledaEscuela Infantil CoiaERE GKNMercado Invierno Celta
Campaña de Gadis para financiar la investigación del cáncer

redacción

Vigo

Gadis participa un año más en la campaña solidaria «La compra de tu vida», organizada por la Asociación española contra el cáncer y que tiene como objetivo conseguir fondos para financiar proyectos de investigación científica y para facilitar la asistencia integral de los pacientes y su entorno familiar.

La campaña se pone en marcha hoy y estará activa hasta el 15 de febrero en todos los supermercados de Galicia y Castilla y León. La forma de colaborar es mediante una donación económica de un euro al pasar por caja. En las últimas cuatro ediciones, los clientes de Gadis donaron 80.000 euros.

Esta iniciativa contribuye a aumentar la sensibilización social sobre la prevención y a subrayar la importancia de avanzar en los estudios científicos contra el cáncer.

TEMAS

