Donativos
Campaña de Gadis para financiar la investigación del cáncer
redacción
Gadis participa un año más en la campaña solidaria «La compra de tu vida», organizada por la Asociación española contra el cáncer y que tiene como objetivo conseguir fondos para financiar proyectos de investigación científica y para facilitar la asistencia integral de los pacientes y su entorno familiar.
La campaña se pone en marcha hoy y estará activa hasta el 15 de febrero en todos los supermercados de Galicia y Castilla y León. La forma de colaborar es mediante una donación económica de un euro al pasar por caja. En las últimas cuatro ediciones, los clientes de Gadis donaron 80.000 euros.
Esta iniciativa contribuye a aumentar la sensibilización social sobre la prevención y a subrayar la importancia de avanzar en los estudios científicos contra el cáncer.
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- El embalse de Eiras está a tres hectómetros cúbicos de alcanzar su capacidad total: ¿qué pasaría si llega al nivel máximo?
- Suspendido el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo por el temporal de lluvias
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero