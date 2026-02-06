En Directo
TEMPORAL EN GALICIA
DIRECTO | Sigue en directo el paso de la borrasca Leonardo por Galicia
El temporal ha dejado cerca de 300 incidencias en las últimas horas con más de 50 accidentes de tráfico. El tráfico ferroviario continúa suspendido en Vigo.
La borrasca Leonardo no da descanso en Galicia. El temporal ha dejado cerca de 300 incidencias en las últimas horas con más de 50 accidentes de tráfico.
La lluvia y el viento persisten tras semanas encadenando temporales y precipitaciones de récord. Enero de 2026 dejó una Galicia pasada por agua —y con marca registrada—. La tabla de «Valores extremos absolutos» de MeteoGalicia (marca los récords por estación) recoge 27 superaciones históricas vinculadas a la lluvia en lo que va de año.
Renfe informaba de nuevo en sus canales web que mantendrá cortado el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo ampliando este cierre a Ourense - Carballiño - Santiago por «riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en el Eje Atlántico». En principio, los trayectos afectados, de nuevo tanto los de Alta Velocidad como Media y Larga Distancia son los que cubren las rutas Vigo Urzaiz –Santiago, Vigo Guixar – Santiago, Vigo Guixar – Tui , Vigo Guixar – Ourense y Ourense - Carballiño - Santiago. Al igual que ayer, tampoco se establece Plan Alternativo de Transporte por carretera.
Sigue más abajo el minuto a minuto de la situación de la borrasca Leonardo en la comunidad.
E. P.
Renfe amplía este viernes la suspensión de trenes a Ourense-Carballiño y la mantiene en Vigo
Renfe ha informado de que este viernes se mantendrá la suspensión de trenes con origen y destino Vigo y se amplía a la ruta entre Ourense, O Carballiño y Santiago, ante riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra debido al temporal.
De esta forma, los trayectos afectados --alta velocidad, media y larga distancia-- son los que conectan Vico Urzaiz con Santiago; Vigo Guixar y la capital gallega; Vigo Guizar y Tui; Vigo Guixar y Ourense; así como, Ourense-Carballiño-Santiago.
Renfe no establecerá un plan de transporte alternativo por carretera, pero ha indicado que están habilitados los cambios y anulaciones de manera gratuita.
El Ayuntamiento de Vigo, por su parte, ha enviado un comunicado en la tarde de este jueves para informar de que ha reclamado a Renfe un servicio alternativo de buses "dado que la red ferroviaria no está en condiciones de operatividad".
"Renfe debe poner a disposición de sus viajeros autobuses que circulen desde la estación de buses de Vigo hasta Santiago, con las mismas frecuencias que el tren, y con capacidad suficiente para el traslado de todos los usuarios. "Renfe no puede dejar desatendidos y sin servicio de transportes a los viajeros y viajeras de Vigo", reza el comunicado municipal.
Cristina González
El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
El paso de la borrasca Leonardo, que dejó en O Morrazo ráfagas de viento, a las 11:50 horas, de 93,3 kilómetros/hora en la estación de MeteoGalicia en Udra (Bueu) y de 60,8 en la del puerto de Cangas, obligó nuevamente a suspender el transporte marítimo de pasajeros, a partir de las 10:30, tanto en Cangas como en Moaña, y provocó que se llenaran los autobuses afectando a la línea a los hospitales Meixoeiro y Álvaro Cunqueiro en Vigo. El autobús de las 13:40 horas salió a tope de Cangas, incluso con 10 personas de pie, sin asiento, y dejó en tierra a los trabajadores sanitarios que esperaban, con otras personas, en las paradas de Moaña. Esta situación generó mucho malestar en el colectivo de trabajadores porque no se les ha dado preferencia a favor de otras personas que iban de compras o a vender como el caso de un grupo de personas africanas. que se bajan en la Plaza de España en Vigo y no van a los hospitales. «No tengo nada en contra de ellos, pero en este autobús se debe de dar prioridad a los trabajadores de los hospitales y se debería exigir la tarjeta de empleado del Meixoeiro o del Cunqueiro para que ninguno quedara en tierra», señala uno de los afectados y trabajador en quirófano que ayer se quedó sin poder subir al autobús en una de las paradas de Ramón Cabanillas y que tuvo que recurrir a un primero suyo para que lo acercara en coche: «Yo tenía con quién, pero otras personas no».
Leonardo deja cerca de 300 incidencias en Galicia en las últimas horas con más de 50 accidentes de tráfico
El 112 Galicia registró en las últimas horas más de 300 incidencias por meteorología adversa relacionadas con la borrasca que vive la Comunidad en la actualidad, denominada Leonardo.
Las fuertes lluvias y vientos vividos esta semana, con alerta naranja por fenómenos costeros en todo el litoral y el plan INUNGAL activado en fase de preemergencia, provocaron 311 incidencias desde la medianoche del jueves 5 hasta las 07.00 horas de este viernes.
En concreto, la mayoría de ellas (306) se concentraron en el día de ayer, aunque entre ambas jornadas se contabilizaron más de 62 árboles caídos, unos 52 accidentes de tráfico sin heridos y cerca de 30 actuaciones de prevención de riesgos por parte de los servicios de emergencia.
En la madrugada de este viernes solo hubo cinco incidencias menores, según recoge el 112, tratándose de dos accidentes sin heridos, una señal en la carretera, una inundación de una calle y una acción preventiva para evitar riesgos.
El Centro Integral de Atención ás Emerxencias ha destacado varios incidentes ocurridos este pasado jueves, como las inundaciones de carreteras en Amoeiro y Crecente, desprendimientos de tierra y piedras en Pantón y Navia de Suarna o inundaciones de viviendas en Monforte, Barbadás, Beariz, Ribadavia, Moaña o Silleda.
Por provincias, Pontevedra fue la más afectada con 116 casos, seguida de Ourense (78), A Coruña (69) y Lugo (48). Los ayuntamientos con más incidencias fueron Vigo (14), A Estrada (11), Ourense (10), Santiago de Compostela (7) y Tui (7).
Precisamente en Vigo, una jornada más el transporte de ría se ha visto afectado por las malas condiciones meteorológicas. Así, la línea Vigo-Cangas se ha prestado a primera hora con frecuencias cada 30 minutos para adecuar la velocidad de los barcos a la situación adversa en el mar; mientras que la línea Vigo-Moaña ha suspendido sus conexiones de primera hora. Con todo, en función de cómo evolucionen las condiciones a lo largo de la jornada, podría haber más alteraciones.
Por ello, las autoridades insisten en la importancia de extremar las precauciones e informar al 112 de cualquier riesgo.
E. P.
Restablecida la circulación en la PO-11 tras cerrar por quinto día consecutivo al ser inundada por el mar
El tráfico en la autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra, ha sido restablecido este viernes por la mañana tras quedar cortado a primera hora debido a que el mar inundó de nuevo sus carriles por el temporal, informó la Guardia Civil.
La de este viernes es la quinta jornada en la que este vial sufre unos cortes que arrancaron el pasado lunes, cuando la autovía cerró en dos ocasiones. Tras ello, amaneció cerrada en las jornadas del martes y del miércoles, un episodio que se ha vuelto a repetir este jueves y viernes.
Ante esta situación, la Subdelegación del Gobierno en Galicia ha informado de que este viernes mantendrá una reunión con todas las administraciones implicadas, además de con las cuerpos y fuerzas de seguridad para abordar este asunto.
En concreto, el encuentro tendrá lugar a las 11.00 horas en la Subdelegación del Gobierno y en él están llamados a acudir los ayuntamientos de Pontevedra y Marín, las policías locales de ambas localidades, la Guardia Civil de Tráfico, la Axencia Galega de Infraestruturas, la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra y la Demarcación de Carreteras con el objetivo de tratar de optimizar la coordinación ante la reiteración de episodios de corte de tráfico por subida de las mareas en la PO-11
Efe
Stellantis Vigo vuelve a cancelar turnos de trabajo por falta de piezas por el temporal
La factoría del grupo de automoción Stellantis en Vigo se ha visto obligada nuevamente a cancelar turnos de trabajo como consecuencia de la falta de piezas por el temporal.
Según fuentes de la fábrica, las condiciones meteorológicas adversas han impactado otra vez en los aprovisionamientos y por eso este viernes se han tenido que suspender tres turnos.
En concreto, son los de tarde y noche del sistema 1, el que se encarga de la fabricación del utilitario Peugeot 2008; y el de tarde del Sistema 2, que es la línea con mayor volumen de producción de la factoría y está dedicada a los vehículos comerciales ligeros (K9) y sus versiones de pasajeros.
La semana pasada, los problemas logísticos ocasionados por las borrascas también alteraron la producción de la fábrica viguesa
Nicolás Davila
Una tormenta eléctrica deja sin luz a parte de la ciudad de Pontevedra y a Poio
Una tormenta eléctrica registrada de madrugada en Pontevedra dejó sin luz a parte de la ciudad del Lérez. Ocurrió sobre las tres de la madrugada y el estruendo despertó a muchos pontevedreses, además de afectar a cuadros eléctricos y al alumbrado público. Los rayos se repitieron en las horas siguientes.
La autovía de Marín se cortó de madrugada por quinto día consecutivo debido a la invasión del mar.
Elena Ocampo
Los temporales de 2026 reescriben la lluvia en Galicia: 27 récords en un solo mes
La alerta roja del 26 de enero pulverizó el registro histórico de agua en un día en 11 municipios, 8 de ellos en Pontevedra. MeteoGalicia cifra el mes como un 98% más húmedo de lo habitual, con 290 litros por m² de media y el octavo desde que hay registros.
Víctor P. Currás
Renfe vuelve a dejar a Vigo sin trenes contra el criterio de Adif
Renfe informaba de nuevo en sus canales web que mantendrá cortado el tráfico ferroviario este viernes con origen y destino Vigo ampliando este cierre a Ourense - Carballiño - Santiago por «riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en el Eje Atlántico». En principio, los trayectos afectados, de nuevo tanto los de Alta Velocidad como Media y Larga Distancia son los que cubren las rutas Vigo Urzaiz –Santiago, Vigo Guixar – Santiago, Vigo Guixar – Tui , Vigo Guixar – Ourense y Ourense - Carballiño - Santiago. Al igual que ayer, tampoco se establece Plan Alternativo de Transporte por carretera.
Retrasos de más de dos horas en Peinador por fuertes vientos
Durante la tarde de este jueves la situación no mejoró en el aeropuerto de Vigo, que horas antes había registrado seis vuelos afectados: no hubo más desviaciones ni cancelaciones. Los dos primeros vuelos procedentes de Madrid sufrieron retrasos de más de dos horas en su llegada debido a las rachas de más de 40 nudos en el aeropuerto de Barajas. El antepenúltimo despegue del día, el UX7319, alcanzará las dos horas y media de retraso al salir de Vigo al filo de la medianoche.
Víctor P. Currás
El río Miño alcanza su nivel más alto desde 2019: 3.500 metros cúbicos por segundo
El impacto de la borrasca Leonardo ya se nota en toda la franja sur de Galicia. El aumento de las precipitaciones en las provincias de Pontevedra y Ourense no solo ha activado el nivel rojo de alerta en Ribadavia y A Peroxa, sino que afecta ya al tramo más bajo de esta cuenca hidrográfica.
Se espera que esta noche el río Miño alcance los 3.500 metros cúbicos por segundo de caudal, una cifra «extrema» según las previsiones de riesgo. Así lo indica el medidor situado entre Goián, O Rosal y el municipio portugués de Vila Nova da Cerveira. Según los datos de Google Flood Hub, se trata del nivel más alto desde el 2019.
