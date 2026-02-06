Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TEMPORAL EN GALICIA

DIRECTO | Sigue en directo el paso de la borrasca Leonardo por Galicia

El temporal ha dejado cerca de 300 incidencias en las últimas horas con más de 50 accidentes de tráfico. El tráfico ferroviario continúa suspendido en Vigo.

Nueva jornada de lluvias por la borrasca Leonardo en Galicia.

Nueva jornada de lluvias por la borrasca Leonardo en Galicia. / Alba Villar

A. Chao

Alberto Blanco

Patricia Pedrido Davila

Vigo

La borrasca Leonardo no da descanso en Galicia. El temporal ha dejado cerca de 300 incidencias en las últimas horas con más de 50 accidentes de tráfico.

La lluvia y el viento persisten tras semanas encadenando temporales y precipitaciones de récord. Enero de 2026 dejó una Galicia pasada por agua —y con marca registrada—. La tabla de «Valores extremos absolutos» de MeteoGalicia (marca los récords por estación) recoge 27 superaciones históricas vinculadas a la lluvia en lo que va de año

Renfe informaba de nuevo en sus canales web que mantendrá cortado el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo ampliando este cierre a Ourense - Carballiño - Santiago por «riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en el Eje Atlántico». En principio, los trayectos afectados, de nuevo tanto los de Alta Velocidad como Media y Larga Distancia son los que cubren las rutas Vigo Urzaiz –Santiago, Vigo Guixar – Santiago, Vigo Guixar – Tui , Vigo Guixar – Ourense y Ourense - Carballiño - Santiago. Al igual que ayer, tampoco se establece Plan Alternativo de Transporte por carretera.

Sigue más abajo el minuto a minuto de la situación de la borrasca Leonardo en la comunidad.

