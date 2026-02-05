Talento de Vigo y Pontevedra en la Madrid Fashion Week con Coosy y Mericusan

La Madrid Mercedes Benz Fashion Week ya prepara sus focos, tijeras y agujas. La nueva edición será a mediados de marzo y en ella encontraremos a dos firmas gallegas. Por un lado la pontevedresa Coosy; y por otra la viguesa Mericusan.

En el caso de Coosy, la firma nacida en 2011 en la ciudad del Lérez de la mano de Virginia Pozo, se caracteriza por ropa muy femenina con diseños elegantes donde incluyen elementos atrevidos. La compañía defiende que el 80% de su producción la realiza en España. En estos últimos años ha ido ganando su espacio especialmente en los vestidos para invitadas a eventos y ceremonias.

El desfile de Coosy se realizará el 20 de marzo en Ifema a partir de las 10.30 horas. Se trata de una colección diseñada por el creador Miguel Palacio. Este lleva años separado de la creación pero anteriormente sus estilismos habían sido portados por la reina Letizia así como por diversas aristócratas.

Por su parte, Mericusan es una marca emergente firmada por María Feijoo, de Vigo. La joven, estudiante de Esdemga en Pontevedra, recibió el Premio ao deseño e á creatividade da Fundación Bimba y Lola. Allí, presentó su colección en Debut 25, la pasarela con los trabajos del alumnado.

Mericusan presentará su colección el día 22, el último de la Fashion Week, dentro de la pasarela EGO, la plataforma para los creadores emergentes. Esta cumplirá 20 ediciones el próximo mes de marzo.