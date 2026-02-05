La ministra de Sanidad advierte a los sindicatos médicos del impacto de la huelga sobre los pacientes: "Plantea serias dificultades"

Falta poco más de una semana para que arranque la huelga de médicos nacional -a partir del día 16 y de forma indefinida, durante una semana al mes- convocada por distintos sindicatos reclamando un estatuto propio y la ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado una extensa carta a las organizaciones instándoles a que reconsideren el paro. Defiende su actitud negociadora dentro de la Mesa del Ámbito y los beneficios del acuerdo del Estatuto Marco alcanzado en el contexto de las competencias de su cartera. Además, reitera su "firme voluntad de continuar el diálogo".

García expresa "su máximo respeto por el derecho de huelga reconocido constitucionalmente como una herramienta legítima para la defensa de los intereses laborales". No obstante, precisa, "el recurso a una huelga indefinida con la finalidad de que sea este Ministerio quien impulse la elaboración de un estatuto propio plantea serias dificultades, especialmente por su impacto sobre la ciudadanía, cuando el ordenamiento jurídico vigente contempla vías plenamente habilitadas para canalizar esta demanda sin provocar una afección prolongada a la atención sanitaria".

El acuerdo alcanzado

El Comité de Huelga al que se dirige la ministra está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

"Como bien conocéis, la semana pasada se alcanzó un acuerdo con las organizaciones sindicales del Ámbito -se trata de UGT, CCOO, CSIF y SATSE.- para la aprobación del Anteproyecto del Estatuto Marco, actualmente pendiente de su tramitación para remisión al Consejo de Ministros. Ante el inminente inicio de su tramitación parlamentaria, me dirijo a ustedes en relación con su demanda de un estatuto propio para el personal facultativo. En primer lugar, deseo dejar constancia de que el ejercicio de mis responsabilidades como ministra se realiza estrictamente dentro del marco legal vigente, siendo la ley la que determina la constitución legítima de las mesas de negociación colectiva", empieza diciendo la ministra.

Mantienen las movilizaciones

Los médicos ya respondieron en su momento manifestando su descontento ante el acuerdo firmado e insisten: el Ámbito de Negociación no permite "una verdadera negociación de las reivindicaciones sindicales de la profesión médica". Por eso, anunciaron que continuarían con las movilizaciones previstas.

En su carta formal al comité de huelga, Mónica García considera que hay vías legales alternativas -proposición de ley, Iniciativa Legislativa Popular, iniciativas autonómicas o enmiendas durante la tramitación parlamentaria- que no pasan por la huelga, para impulsar un estatuto propio para el personal facultativo y subraya que el Ministerio no puede crear espacios paralelos de negociación.

Las reuniones

"Pese al marco legal de la negociación colectiva previamente expuesto, el Ministerio de Sanidad ha mantenido con ustedes, en un ejercicio de diálogo y buena fe, más de veinte reuniones, tanto con CESM (organización que además forma parte del Ámbito de Negociación), como con las organizaciones integradas en APEMYF. En el seno de dichas reuniones se alcanzaron numerosos puntos de convergencia que quedaron reflejados en el texto. El Ministerio de Sanidad llegó a remitir, en diciembre de 2025, un documento con propuestas orientadas a la consecución de un posible acuerdo, sin recibir una contrapropuesta", indica la ministra en su carta.

Las demandas, que no se ajustaban a las competencias del Ministerio de Sanidad ni al ámbito propio de una ley marco de carácter estatal, han sido debidamente trasladadas a las comunidades autónomas, que tienen la competencia plena en materias como las retribuciones, la negociación del pago de las horas de guardia, la organización de las jornadas, la planificación de plantillas y su incremento, añade.

"La reiterada exigencia de retirar el texto del Estatuto Marco, ampliamente dialogado y negociado durante más de tres años en el seno del Ámbito y a lo largo del último año con ustedes, para iniciar de cero la elaboración de un estatuto médico exclusivo para el personal facultativo no resulta ni razonable ni justa para los profesionales del SNS, al implicar la exclusión del resto de profesionales de las mejoras alcanzadas, la ruptura de un sistema basado en el trabajo multidisciplinar, el desconocimiento de la legislación vigente en materia de negociación colectiva y el desaprovechamiento del extenso trabajo desarrollado en más de sesenta reuniones", indica.