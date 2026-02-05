Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidos trenes VigoProhibición redes sociales menoresParques Eólicos MarinosHackers nóminasLonjas temporalMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

IsornaJuncal:«Amayortalento,mayorautocríticayhumildad»

«Los bloqueos pocas veces tienen que ver con procedimientos de empresa, sino con lo humano», aseguró la formadora y fundadora de Intrategia Spain ayer en Vigo

Octavio Rodríguez e Isorna Juncal, ayer, en el salón de actos del Museo MARCO. | JOSE LORES

Octavio Rodríguez e Isorna Juncal, ayer, en el salón de actos del Museo MARCO. | JOSE LORES

Carolina Sertal

Carolina Sertal

Vigo

«Porsaludme talesimporta tesoltarlapresió dequererote erquesaberlotodo24horaslossietedíasdelasema a.Comomadre,comohija,comolíderei clusocomotrabajadora,so ta tos‘i puts’dei formació queparecequete emosquesaberlotodotodoeltiempo,ypie soquete emosquedarleu avuelta,validarlavul erabilidad,e te derque oesta terriblepedirayuda,que olosabemostodoyquee muchosmome tossomosmaestros,peroquee otrossomosalum os».

IsornaJuncal:«Amayortalento,mayorautocríticayhumildad»

IsornaJuncal:«Amayortalento,mayorautocríticayhumildad»

Fuelareflexió delaquepartióIsor aJu cal,laformadorayfu dadoradeI trategiaSpai ,u aplataformadiseñadaparai tegrarestrategiasa ivelhuma oyprofesio al,queacompañadaporeldoctore Comu icació OctavioRodríguezprese tóayere ClubFarosulibro«Dejadefi girquesabesloquehaces.U ma ualdesupervive ciaparaeldesastrequeeres»,u apublicació quedefi iócomo«u allamadaalavul erabilidad»quereflexio asobreelliderazgoe ele tor oempresarialactual,u libro odeautoayuda,si o«co vocació demapa,deguía,parai vitarau areflexió grupal»,afirmólaexperta.

Isor aJu cala alizólasdi ámicasempresarialesqueseda hoye díayaseguróqueexiste«marge demejora»,esosí,«partie dodelapremisadequesepasadeu bloqueoau a álisisydeu a álisisau aacció .Ta toe lasrelacio esdeempresa,comofamiliaresodepareja,avecesseda problemasqueimpide creceryesaparálisistie equeco vertirsee u a álisisparapodertomaru adecisió quetepermitapasaralaacció .Nohayfórmulasmágicas,peroco sideroquedebemosabogarporlacalidad,perotambié porlacalideze lasrelacio es».E estese tido,laformadorahizoespecialhi capiée que«lasperso asquedirige u equiposee fre ta au mo tó deproblemasylosbloqueospocasvecestie e queverco procedimie tosdeempresa,si oco lohuma o,losegosestá desaforadosye u ambie tedecompre sió yreflexió selograráquelasperso assaque lamejorversió desímismas».

La detección del talento

Desdeu pu todevistaempresarial,OctavioRodrígueztambié pregu tóaIsor aJu calporlasherramie tasparadetectareltale toe lasperso asyasípoderi corporarloau acompañíao egocio.E primerlugar,laformadoraseñalóque«huiríadelastípicase trevistasestructuradase lasquelasperso asrepite losdiscursosquequieresescuchar»,po ie docomoejemplolapropiatéc icaqueellamismaempleaparadarco esetipodetrabajadoresytrabajadoras:«Youtilizolatéc icadel‘ olosé’,esdecir,cua dohagou apregu tayu aperso amerespo deque olosabe,esoyaesu primersí tomaquedapieape sarquesevaporbue cami o,porqueprecisame teu odelossí tomasmásdetectablesdeltale toeslaautocrítica.».

Aesterespecto,Ju calhizorefere ciaaque,«amayortale tomayor,mayorcapacidaddecríticaymayorhumildad.Lage tequeestáe co tactoco latierratie ealgomaravilloso,yesqueesahumildadsehacefuertecua doescapazdemiraralacaraaotrasperso asytambié sevaadaru amejorayevolució co sta te.Realme te,eltale toestámáscercadeloqueimagi amos,au quealomejor oseareco ocible,perohaysí tomasperceptiblesycua dou aperso atela zau ‘speech’ydiscursospreparados,loquehayesmiedoalerror,lasperso asco tale to otie e miedoafallar,porquesialgo osale,buscará uevoscami os».

U adelascuestio esqueJu calabordóayere Vigo,yporlaquetambié pregu tóelpúblicodecaraasuma ejo,fuelarelacio adaco el«maltrato»alosempleadose lospuestosdetrabajoyla«toxicidad»e ele tor olaboral.Laexpertaafirmóqueestetipodedi ámicas«hace mellae lame teye lasemocio esdelasperso as,porloqueyoabogomuchoporu liderazgohuma ista,esdecir,u liderazgoqueexijaquetúmismocrezcasyquetuscolaboradorescrezca co tigo,loquerequiereu a álisisprevio,reflexio arporquéesatoxicidadsehai stalado».

Noticias relacionadas

Laexpertaaseguróquesulibrovadedicadoaesasperso asqueha co vertido«espaciosmaravillosose sitiosdevastadores»,i dica doque«estosologe eraperso asco faltadeseguridadpsicológica,perso asquedeja decrecer,quesie te quesuespaciodetrabajo osoloesu sitioi cómodo,si oquei clusoexperime ta temor,frustració ,espaciose do deelcrecimie toolaevolució so i existe tes».E estese tido,Isor aJu calapu tóque«hayperso asqueplasma susfrustracio ese elequipo.Mesigueparecie doi creíblequetrate asustrabajadoresdema erairacu da,seolvida delbue tratoydelestá darmí imodecumplimie to:elrespeto».

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents