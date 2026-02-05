Transportes
Mañana de caos para llegar al aeropuerto de Madrid: cortada la línea 8 de Metro en Barajas y la M-14
La rotura de una tubería en el túnel de acceso a la T4 provoca dificultades para acceder a Barajas
Javier Niño González
La mañana del jueves comienza con malas noticias para los que quieran llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas. La rotura de una tubería en el túnel de la carretera M-14, que enlaza las terminales T1-T2-T3 con la T4, ha provocado una inundación que dificulta el acceso. Como consecuencia, se ha interrumpido la circulación entre las últimas estaciones de la línea 8 de Metro, en ambos sentidos. Además, el túnel de acceso a la T4 se encuentra cortado y se complica la circulación en la carretera M-13.
Según ha explicado en sus redes sociales Metro Madrid, a las 8:19 horas se esperaba que la incidencia en el suburbano durara más de una hora, cuando ya llevaba al menos desde las 7:00 parada. "Continúa la incidencia entre Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, trabajamos para normalizar el servicio lo antes posible", apuntan.
Para llegar a Madrid-Barajas en transporte público, la entidad plantea como alternativa coger el autobús municipal 200, que sale del Intercambiador de Avenida América, pasa por Canillejas y llega al aeropuerto en apenas media hora.
Por su parte, Aena ha señalado que existen vías alternativas para los vehículos y cinco dotaciones de bomberos trabajan en las tareas de desagüe para solucionar la inundación. Afortunadamente, no hay personas atrapadas.
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- El embalse de Eiras está a tres hectómetros cúbicos de alcanzar su capacidad total: ¿qué pasaría si llega al nivel máximo?
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»