DIRECTO | La borrasca Leonardo suspende el tráfico ferroviario entre Vigo y Santiago y deja incidencias en aviones

La borrasca Leonardo no da descanso en Galicia. La lluvia y el viento persisten tras semanas encadenando temporales y precipitaciones de récord. La Xunta ha activado desde la madrugada de este jueves la alerta naranja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y también por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra, que se extenderá en el mediodía del jueves a la Mariña lucense.

El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido a causa de la alerta amarilla decretada en Pontevedra por lluvias, vientos y tormentas por el paso de la borrasca Leonardo, ha informado en la mañana de este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Valores máximos Hasta las 11:00 de este jueves Forcarei registraba los valores máximos de lluvia acumula, llegando a los 46,7 litros por metro cuadrado. La ráfaga máxima de viento superó los 130 km/h, concretamente en Carballeda de Valdeorras.

«Debido a las condiciones meteorológicas, los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio», ha escrito Adif en su cuenta de la red social X. «Existe riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos suspendidos», ha explicado Renfe a través de la misma red social. El servicio ha sido suspendido a petición del operador ante la posible afectación de las vías por las fuertes lluvias, tormentas y vientos que se prevén para hoy. Los trenes de mercancías, sin embargo, están circulando.

La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)

