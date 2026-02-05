En Directo
TEMPORAL EN GALICIA
DIRECTO | La borrasca Leonardo suspende el tráfico ferroviario entre Vigo y Santiago y deja incidencias en aviones
La Xunta ha activado desde la madrugada de este jueves la alerta naranja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y también por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra
La borrasca Leonardo no da descanso en Galicia. La lluvia y el viento persisten tras semanas encadenando temporales y precipitaciones de récord. La Xunta ha activado desde la madrugada de este jueves la alerta naranja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y también por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra, que se extenderá en el mediodía del jueves a la Mariña lucense.
El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido a causa de la alerta amarilla decretada en Pontevedra por lluvias, vientos y tormentas por el paso de la borrasca Leonardo, ha informado en la mañana de este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Sigue más abajo el minuto a minuto de la situación de la borrasca Joseph en la comunidad.
Alberto Blanco
Tercer avión desviado en Vigo por la borrasca: un Air Nostrum de Madrid opta por A Coruña
Un nuevo avión ha tenido que desviarse hoy por la mañana en Vigo ante la imposibilidad de tomar tierra en Peinador por las fuertes rachas de viento de la borrasca Leonardo. Esta vez ha sido el Air Nostrum procedente de Madrid que tenía que tomar tierra al filo de la una de la tarde y que ha puesto rumbo hacia A Coruña.
Más información sobre los vuelos desviados hoy en el aeropuerto de Vigo en este enlace.
Alberto Blanco
Un avión de Binter se desvía a Alvedro por el fuerte viento cruzado en Peinador
Segundo avión del día cancelado en el aeropuerto de Vigo por el fuerte viento de la borrasca Leonardo. Tras el aterrizaje frustrado del primero vuelo de la jornada, un Air Europa procedente de Madrid que tuvo que regresar a Barajas, al filo de las doce del mediodía un Binter que llegaba de Las Plamas de Gran Canaria se ha tenido que dirigir al aeropuerto coruñés de Alvedro ante la imposibilidad de tomar tierra en Peinador.
Más información en este enlace.
Alberto Blanco
Suspendido el transporte de ría entre Vigo y O Morrazo por el temporal
La potente borrasca Leonardo ha dejado a Vigo sin trenes, está complicando los aterrizajes en el aeropuerto de Peinador y ahora también obliga a suprimir el transporte de ría desde y hacia O Morrazo.
Borja Melchor
Vigo cierra parques, cementerios y el paseo del Lagares
El Concello de Vigo ha anunciado que permanecerán cerrados los parques de la ciudad, asi como los cementerios y el paseo del Lagares debido a la borrasca Leonardo. Además, ha señalizado los paseos de Samil y O Vao para extremar las precauciones. Además, recomienda a los vecinos que se abstengan de realizar actividades en estos lugares.
Así lo ha decidido el consistorio municipal tras la reunión del Centro de Coordinación Municipal (Cecopal). Concretamente, permanecerán clausurados hasta nuevo aviso los parques de Castrelos, O Castro, A Riouxa y Samil, además del paseo del río Lagares y los camposantos municipales.
Valores máximos
Hasta las 11:00 de este jueves Forcarei registraba los valores máximos de lluvia acumula, llegando a los 46,7 litros por metro cuadrado. La ráfaga máxima de viento superó los 130 km/h, concretamente en Carballeda de Valdeorras.
La pleamar y la lluvia inundan el sótano del Auditorio de Vilagarcía
Las intensas precipitaciones, el hecho de que las redes de pluviales estén saturadas después de tantas semanas de lluvias y una pleamar acusada, de 3,80 metros sobre la línea de bajamar escorada y registrada al filo de las seis de la mañana, parecen haberse conjurado para inundar el sótano del Auditorio Municipal de Vilagarcía.
A las ocho y media de esta mañana los operarios del Concello e integrantes del Servicio Municipal de Emergencias seguían trabajando para tratar de achicar toda el agua acumulada, que llegó a cubrir las ruedas de los vehículos estacionados en los bajos del edificio, concretamente en la parte dedicada a almacén de los servicios de Obras.
La borrasca agita el aeropuerto de Vigo: el primer avión del día frustra el aterrizaje por el viento y regresa a Madrid
Vigo ha arrancado el día con todos los trenes suspendidos por el temporal de lluvia y viento de la borrasca Leonardo y, al menos por el momento, también con la llegada de aviones «bloqueada» al aeropuerto de Peinador debido a las intensas rachas de viento que se estrán registrando y que impiden a las tripulaciones estabilizar la aeronave para tomar tierra con seguridad.
El primer avión del día que tenía que aterrizar en la terminal olívica al filo de las ocho de la mañana ha tenido que cancelar el aterrizaje.
Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido a causa de la alerta amarilla decretada en Pontevedra por lluvias, vientos y tormentas por el paso de la borrasca Leonardo, ha informado en la mañana de este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
«Debido a las condiciones meteorológicas, los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio», ha escrito Adif en su cuenta de la red social X. «Existe riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos suspendidos», ha explicado Renfe a través de la misma red social. El servicio ha sido suspendido a petición del operador ante la posible afectación de las vías por las fuertes lluvias, tormentas y vientos que se prevén para hoy. Los trenes de mercancías, sin embargo, están circulando.
E. P.
Galicia seguirá miércoles y jueves bajo los efectos de borrascas, con avisos por oleaje, viento y nieve
Galicia continuará este miércoles y el jueves bajo los efectos de borrascas, y con alertas meteorológicas de nivel amarillo o naranja por oleaje, viento fuerte y acumulaciones de nieve.
Según la web de Meteogalicia, a partir de la próxima madrugada, tanto el sur y la montaña de Ourense, como la montaña de Lugo, tendrán aviso amarillo por acumulaciones de nieve: serán de más de 2 centímetros por encima de los 800 metros en el sur de la provincia ourensana, y superiores alos 10 centímetros por encima de los 1.000 metros.
El litoral gallego también estará en alerta naranja por oleaje, y en aviso amarillo por vientos fuertes en las Rías Baixas, Costa da Morte y Coruña Noroeste.
El jueves, la previsión es que las alerta por viento fuerte sea amarilla en las primeras horas del día en el conjunto de Galicia. El litoral también continuará con oleaje potente, con aviso naranja en algunas zonas.
Edgar Melchor
La cara de la moneda de la borrasca Joseph: los embalses que abastecen Vigo rozan el lleno tras las intensas lluvias
La noticia positiva de la borrasca Joseph se encuentra en los embalses que abastecen al área de Vigo. Las intensas precipitaciones que ha traído este voraz temporal, que se prevé que dure hasta el jueves, han ido llenando las presas de Eiras y Zamáns hasta alcanzar altos niveles. Concretamente, se encuentran al 77,2 % y al 87,41 %, respectivamente. La previsión de lluvia se prolonga hasta nuevo aviso, por lo que su capacidad llegará a cotas incluso más elevadas en los próximos días.
