Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidos trenes VigoProhibición redes sociales menoresParques Eólicos MarinosHackers nóminasLonjas temporalMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

En Directo

TEMPORAL EN GALICIA

DIRECTO | La borrasca Leonardo suspende el tráfico ferroviario entre Vigo y Santiago y deja incidencias en aviones

La Xunta ha activado desde la madrugada de este jueves la alerta naranja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y también por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra

A. Chao

Alberto Blanco

Patricia Pedrido Davila

Vigo

La borrasca Leonardo no da descanso en Galicia. La lluvia y el viento persisten tras semanas encadenando temporales y precipitaciones de récord. La Xunta ha activado desde la madrugada de este jueves la alerta naranja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y también por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra, que se extenderá en el mediodía del jueves a la Mariña lucense.

El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido a causa de la alerta amarilla decretada en Pontevedra por lluvias, vientos y tormentas por el paso de la borrasca Leonardo, ha informado en la mañana de este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Noticias relacionadas y más

Las taquillas de la estación de tren de Urzáiz completamente vacías, esta mañana.

Las taquillas de la estación de tren de Urzáiz completamente vacías, esta mañana. / Elena Villanueva

Sigue más abajo el minuto a minuto de la situación de la borrasca Joseph en la comunidad.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
  2. Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
  3. Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
  4. La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
  5. ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
  6. El embalse de Eiras está a tres hectómetros cúbicos de alcanzar su capacidad total: ¿qué pasaría si llega al nivel máximo?
  7. Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
  8. Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»

Tiago Rodríguez, rotura del ligamento cruzado y adiós a la temporada

Tiago Rodríguez, rotura del ligamento cruzado y adiós a la temporada

El PP denuncia en Pontevedra el caos ferroviario

El PP denuncia en Pontevedra el caos ferroviario

Pontevedra blinda sus parques y sendas fluviales por la alerta meteorológica y formaliza su queja ante el Ministerio por el caos en la autovía de Marín

Pontevedra blinda sus parques y sendas fluviales por la alerta meteorológica y formaliza su queja ante el Ministerio por el caos en la autovía de Marín

El estruendo del Lagares: así lucen sus cascadas tras los temporales

El vigués Faustino Núñez, exprofesor de Rosalía, recibe uno de los premios más importantes del flamenco

El vigués Faustino Núñez, exprofesor de Rosalía, recibe uno de los premios más importantes del flamenco

GXTrust rinde homenaje al Yermo con una pieza única inspirada en el Pip-Boy de Fallout

GXTrust rinde homenaje al Yermo con una pieza única inspirada en el Pip-Boy de Fallout

Vithas Vigo ponen en marcha otro Da Vinci

Vithas Vigo ponen en marcha otro Da Vinci
Tracking Pixel Contents