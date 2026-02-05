DIRECTO | La borrasca Leonardo suspende el trafico ferroviario entre Vigo y Santiago y deja incidencias en aviones

La borrasca Leonardo no da descanso en Galicia. La lluvia y el viento persisten tras semanas encadenando temporales y precipitaciones de récord. La Xunta ha activado desde la madrugada de este jueves la alerta naranja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y también por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra, que se extenderá en el mediodía del jueves a la Mariña lucense.

El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido a causa de la alerta amarilla decretada en Pontevedra por lluvias, vientos y tormentas por el paso de la borrasca Leonardo, ha informado en la mañana de este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Las taquillas de la estación de tren de Urzáiz completamente vacías, esta mañana. / Elena Villanueva

Sigue más abajo el minuto a minuto de la situación de la borrasca Joseph en la comunidad.

Valores máximos Hasta las 11:00 de este jueves Forcarei registraba los valores máximos de lluvia acumula, llegando a los 46,7 litros por metro cuadrado. La ráfaga máxima de viento superó los 130 km/h, concretamente en Carballeda de Valdeorras.

Galicia continuará este miércoles y el jueves bajo los efectos de borrascas, y con alertas meteorológicas de nivel amarillo o naranja por oleaje, viento fuerte y acumulaciones de nieve. Según la web de Meteogalicia, a partir de la próxima madrugada, tanto el sur y la montaña de Ourense, como la montaña de Lugo, tendrán aviso amarillo por acumulaciones de nieve: serán de más de 2 centímetros por encima de los 800 metros en el sur de la provincia ourensana, y superiores alos 10 centímetros por encima de los 1.000 metros.

La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)

El litoral gallego también estará en alerta naranja por oleaje, y en aviso amarillo por vientos fuertes en las Rías Baixas, Costa da Morte y Coruña Noroeste. El jueves, la previsión es que las alerta por viento fuerte sea amarilla en las primeras horas del día en el conjunto de Galicia. El litoral también continuará con oleaje potente, con aviso naranja en algunas zonas.

La Guardia Civil ha informado de que la circulación se ha normalizado en la AP-9 a su paso por Oroso, donde en la mañana de este martes se registró un accidente múltiple. Permanecía habilitado un único carril mientras ser retiraban los vehículos. El suceso se produjo sobre las 9.10 horas de este martes en el punto kilométrico 53 sentido Pontevedra, a su paso por Oroso, y en la colisión hubo 23 turismos implicados. Tres heridos fueron evacuados, uno en estado grave.

La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)

Dos de los heridos son los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, que permanecen hospitalizados, según las fuentes consultadas por Europa Press. Reapertura del carril Durante los trabajos para retirar los vehículos permaneció un único carril habilitado. La Guardia Civil informó de que el otro se había reabierto en torno a las 18.30 horas. Asimismo, ha ratificado que el temporal estaría detrás del siniestro, dado que la hipótesis que se baraja es la de una cortina de granizo después de la curva.