TEMPORAL EN GALICIA

DIRECTO | La borrasca Leonardo suspende el trafico ferroviario entre Vigo y Santiago y deja incidencias en aviones

Las intensas precipitaciones, que han cesado durante la madrugada de este martes, han dejado un reguero de incidencias por toda la comunidad, principalmente en las carreteras

A. Chao

Alberto Blanco

Patricia Pedrido Davila

Vigo

La borrasca Leonardo no da descanso en Galicia. La lluvia y el viento persisten tras semanas encadenando temporales y precipitaciones de récord. La Xunta ha activado desde la madrugada de este jueves la alerta naranja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y también por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra, que se extenderá en el mediodía del jueves a la Mariña lucense.

El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido a causa de la alerta amarilla decretada en Pontevedra por lluvias, vientos y tormentas por el paso de la borrasca Leonardo, ha informado en la mañana de este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Las taquillas de la estación de tren de Urzáiz completamente vacías, esta mañana.

Las taquillas de la estación de tren de Urzáiz completamente vacías, esta mañana. / Elena Villanueva

Sigue más abajo el minuto a minuto de la situación de la borrasca Joseph en la comunidad.

