En Directo
TEMPORAL EN GALICIA
DIRECTO | La borrasca Leonardo suspende el trafico ferroviario entre Vigo y Santiago y deja incidencias en aviones
Las intensas precipitaciones, que han cesado durante la madrugada de este martes, han dejado un reguero de incidencias por toda la comunidad, principalmente en las carreteras
La borrasca Leonardo no da descanso en Galicia. La lluvia y el viento persisten tras semanas encadenando temporales y precipitaciones de récord. La Xunta ha activado desde la madrugada de este jueves la alerta naranja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y también por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra, que se extenderá en el mediodía del jueves a la Mariña lucense.
El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido a causa de la alerta amarilla decretada en Pontevedra por lluvias, vientos y tormentas por el paso de la borrasca Leonardo, ha informado en la mañana de este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Sigue más abajo el minuto a minuto de la situación de la borrasca Joseph en la comunidad.
Valores máximos
Hasta las 11:00 de este jueves Forcarei registraba los valores máximos de lluvia acumula, llegando a los 46,7 litros por metro cuadrado. La ráfaga máxima de viento superó los 130 km/h, concretamente en Carballeda de Valdeorras.
La pleamar y la lluvia inundan el sótano del Auditorio de Vilagarcía
Las intensas precipitaciones, el hecho de que las redes de pluviales estén saturadas después de tantas semanas de lluvias y una pleamar acusada, de 3,80 metros sobre la línea de bajamar escorada y registrada al filo de las seis de la mañana, parecen haberse conjurado para inundar el sótano del Auditorio Municipal de Vilagarcía.
A las ocho y media de esta mañana los operarios del Concello e integrantes del Servicio Municipal de Emergencias seguían trabajando para tratar de achicar toda el agua acumulada, que llegó a cubrir las ruedas de los vehículos estacionados en los bajos del edificio, concretamente en la parte dedicada a almacén de los servicios de Obras.
La borrasca agita el aeropuerto de Vigo: el primer avión del día frustra el aterrizaje por el viento y regresa a Madrid
Vigo ha arrancado el día con todos los trenes suspendidos por el temporal de lluvia y viento de la borrasca Leonardo y, al menos por el momento, también con la llegada de aviones «bloqueada» al aeropuerto de Peinador debido a las intensas rachas de viento que se estrán registrando y que impiden a las tripulaciones estabilizar la aeronave para tomar tierra con seguridad.
El primer avión del día que tenía que aterrizar en la terminal olívica al filo de las ocho de la mañana ha tenido que cancelar el aterrizaje.
Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido a causa de la alerta amarilla decretada en Pontevedra por lluvias, vientos y tormentas por el paso de la borrasca Leonardo, ha informado en la mañana de este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
«Debido a las condiciones meteorológicas, los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio», ha escrito Adif en su cuenta de la red social X. «Existe riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos suspendidos», ha explicado Renfe a través de la misma red social. El servicio ha sido suspendido a petición del operador ante la posible afectación de las vías por las fuertes lluvias, tormentas y vientos que se prevén para hoy. Los trenes de mercancías, sin embargo, están circulando.
E. P.
Galicia seguirá miércoles y jueves bajo los efectos de borrascas, con avisos por oleaje, viento y nieve
Galicia continuará este miércoles y el jueves bajo los efectos de borrascas, y con alertas meteorológicas de nivel amarillo o naranja por oleaje, viento fuerte y acumulaciones de nieve.
Según la web de Meteogalicia, a partir de la próxima madrugada, tanto el sur y la montaña de Ourense, como la montaña de Lugo, tendrán aviso amarillo por acumulaciones de nieve: serán de más de 2 centímetros por encima de los 800 metros en el sur de la provincia ourensana, y superiores alos 10 centímetros por encima de los 1.000 metros.
El litoral gallego también estará en alerta naranja por oleaje, y en aviso amarillo por vientos fuertes en las Rías Baixas, Costa da Morte y Coruña Noroeste.
El jueves, la previsión es que las alerta por viento fuerte sea amarilla en las primeras horas del día en el conjunto de Galicia. El litoral también continuará con oleaje potente, con aviso naranja en algunas zonas.
Edgar Melchor
La cara de la moneda de la borrasca Joseph: los embalses que abastecen Vigo rozan el lleno tras las intensas lluvias
La noticia positiva de la borrasca Joseph se encuentra en los embalses que abastecen al área de Vigo. Las intensas precipitaciones que ha traído este voraz temporal, que se prevé que dure hasta el jueves, han ido llenando las presas de Eiras y Zamáns hasta alcanzar altos niveles. Concretamente, se encuentran al 77,2 % y al 87,41 %, respectivamente. La previsión de lluvia se prolonga hasta nuevo aviso, por lo que su capacidad llegará a cotas incluso más elevadas en los próximos días.
E. P.
Reabre el carril de la AP-9 en Oroso que se cortó al tráfico tras el accidente múltiple con 23 vehículos
La Guardia Civil ha informado de que la circulación se ha normalizado en la AP-9 a su paso por Oroso, donde en la mañana de este martes se registró un accidente múltiple. Permanecía habilitado un único carril mientras ser retiraban los vehículos.
El suceso se produjo sobre las 9.10 horas de este martes en el punto kilométrico 53 sentido Pontevedra, a su paso por Oroso, y en la colisión hubo 23 turismos implicados. Tres heridos fueron evacuados, uno en estado grave.
Dos de los heridos son los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, que permanecen hospitalizados, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Reapertura del carril
Durante los trabajos para retirar los vehículos permaneció un único carril habilitado. La Guardia Civil informó de que el otro se había reabierto en torno a las 18.30 horas.
Asimismo, ha ratificado que el temporal estaría detrás del siniestro, dado que la hipótesis que se baraja es la de una cortina de granizo después de la curva.
David Alján
La borrasca Joseph abre un gran socavón en una transitada calle de Ourense
Un socavón de grandes dimensiones ha obligado a cortar el tráfico en la calle Pena Trevinca. El considerable hueco, situado en el barrio de San Francisco, ocupar los tres carriles de la carretera desde que el asfalto colapsó durante la tarde de ayer. Según ha informado el concello de Ourense, el hundimiento, localizado a la altura del número 18 de la calle, fue detectado a las 17 horas del pasado lunes, momento en que las autoridades procedieron a señalar y balizar la zona afectada. Al día siguiente, a las 10 horas para afectar lo mínimo posible al tráfico escolar, se procedió a realizar una cata de control para analizar el estado del pavimento. Fue en ese momento cuando se descubrió que tras el alfasto hundido existía un gran hueco sin tierra debajo. Al no existir ningún servicio de saneamiento o electricidad en ese punto de la calle, las autoridades investigan qué ha podido provocar el desplazamiento de tierras.
EFE
Se restablece el tren en la línea del Miño y solo falta el Ourense-Santiago convencional
El servicio ferroviario de la red convencional entre Ourense y Vigo ha quedado restablecido y solo queda suspendido el que une Santiago y Ourense por la red convencional, no la de alta velocidad, según informan a EFE fuentes de Adif, el administrado de infraestructuras.
La línea entre Vigo-Redondela y Tui había quedado restablecida entre las 13 y las 14 horas de este martes y, posteriormente, se ha recuperado la normalidad entre Guillarei y Ourense.
Asimismo, también se ha restablecido este martes el tráfico entre Ferrol y Ribadeo y la conexión con Asturias, de la red de vía estrecha.
Ambas líneas estaban cortadas desde ayer lunes tras verse afectadas por las lluvias de la borrasca Joseph.
Sigue cortada para realizar las revisiones pertinentes la red convencional entre Ourense y Santiago; ya que la red de alta velocidad entre estos puntos no se ha visto afectada
Edgar Melchor
Una fuerte granizada provoca un accidente entre 10 vehículos en la AP-9 en Caldas
La borrasca Joseph continúa sumando estragos. A pesar de haber terminado lo peor tras el fin de la alerta roja por fuertes precipitaciones la pasada madrugada, el temporal continuará hasta el jueves. Durante la jornada de hoy, se registraron en Galicia varios accidentes, entre ellos, dos en la AP-9. El primero, esta mañana con una veintena de vehículos implicados entre Ordes y Sigüeiro en el que resultaron heridos dos diputados del PPdeG y que provocó el corte total de la circulación en la autopista; y el segundo, también múltiple, con 10 involucrados, al comienzo de esta tarde a la altura de Caldas de Reis.
