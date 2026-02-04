Educación
Podemos quiere prohibir que se juegue al fútbol en colegios de Ibiza
Pretende que los niños participen en actividades "inclusivas y no competitivas" durante el recreo
El portavoz socialista califica al fútbol como "práctica tóxica"
Josep Àngel Costa
La concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni, Angie Roselló, ha solicitado que el Ayuntamiento intervenga para que se eliminen los campos de fútbol en los colegios del municipio y se creen pistas para actividades "inclusivas y no competitivas". Por su parte, el equipo de gobierno no se ha planteado la propuesta porque vulneraría «la autonomía de los centros educativos».
La concejala también ha criticado que el fútbol, a diferencia de otros deportes como el baloncesto, es una fuente de conflictos, una apreciación que ha compartido el portavoz socialista, Antonio Lorenzo, al manifestar que se trata de "una práctica tóxica". La moción rechazada a Unidas Podemos también pedía plantar árboles para crear refugios climáticos en los colegios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países