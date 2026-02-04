Los Premios María Casares, la gran fiesta del teatro gallego, celebran una nueva edición con 45 montajes

Un total de 45 espectáculos de teatro y cerca de 400 profesionales del sector concurren este año a los XXX Premios de Teatro María Casares, galardones organizados por la Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG). Los premios de teatro están divididos en dieciséis categorías –maquillaje, vestuario, iluminación, espacio escénico, espacio sonoro, texto original, adaptación-traducción, actor secundario, actriz secundaria, actor protagonista, actriz protagonista, dirección, dirección de movimiento, espectáculo, espectáculo de marionetas y espectáculo infantil– y distinguen las mejores producciones.

Tras la fase de inscripción, la AAAG ha iniciado ya la primera ronda de votaciones, abierta a un censo formado por más de 450 profesionales del sector de las artes escénicas. Además del cuerpo asociativo de la entidad, podrán votar responsables de la gestión y programación cultural, periodistas, críticos y las personas finalistas en ediciones anteriores. De sus votaciones saldrán los espectáculos y profesionales finalistas en cada una de las dieciséis categorías. El plazo de votaciones estará abierto hasta el 24 de febrero a las 12.00 horas.

Los Premios de Teatro María Casares son el gran escaparate del teatro, así como la gran fiesta de toda la profesión teatral de la comunidad. Este año, la entrega se celebrará el día 8 de abril en el Teatro Rosalía Castro. Ese día se entregará además el Premio de Honor Marisa Soto, que se concede cada año como homenaje a una persona o entidad por su trabajo en favor de las artes escénicas. Asimismo, se leerá el manifiesto gallego del Día Mundial del Teatro.

Convocados desde la fundación de la AAAG, en 1997, estos galardones cuentan con la colaboración habitual de instituciones y entidades como la Xunta de Galicia, el Concello da Coruña, la Diputación de A Coruña, la Fundación SGAE, la Fundación AISGE y Gadis.n