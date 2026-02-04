La Policía Nacional advierte a los conducotres gallegos: esta estafa se hace pasar por la DGT para vaciarte la cuenta bancaria

El avance de las tecnologías que ocupan nuestro día a día ha demostrado ser un campo de cultivo fértil para los estafadores. Los ciberdelincuentes desarrollan nuevas tácticas para aprovecharse del desconocimiento de sus víctimas, enviando correos o SMS fraudulentos con los que vaciar sus cuentas bancarias.

La Policía Nacional ha alertado los conductores gallegos a través de sus redes sociales sobre una estafa relacionada con una multa pendiente de pago: «Tú conduces muy bien y no te han puesto ninguna multa, ¿no?».

Nueva estafa a los conductores

«¿Te ha llegado este mensaje? Te dicen que tienes una multa pendiente de pago y te piden que entres en tu expediente y que completes el trámite. Cuidado, los ciberdelincuentes envían este tipo de mensajes suplantando a la DGT», explican desde la Policía Nacional.

Tal y como explican desde el cuerpo policial, «intentan hacer que pinches en un enlace con la excusa de estar accediendo a tu expediente. Si lo haces podrías estar dando tus datos personales o bancarios».

El objetivo de los ciberdelincuentes es vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas. Por ello, utilizan la imagen de entidades conocidas, en este caso por la Dirección General de Tráfico (DGT), ya que es más fácil que la persona estafada caiga en la trampa.

La Policía Nacional recuerda a los conductores que deben hacer

«Recuerda, la DGT no comunica sanciones ni expedientes por SMS», avisa la agente de la Policía Nacional. Además, recomienda una serie de pautas básicas para los conductores que reciban este tipo de mensajes fraudulentos:

No accedas a enlaces que provengan de mensajes sospechosos

Este tipo de mensajes suele contener faltas de ortografía y errores gramaticales

Accede tu mismo a al web de la DGT o consulta a través de canales oficiales

Nunca compartas tus datos personales ni bancarios

Si recibes un mensaje de este tipo, elimínalo

Las autoridades animan a las víctimas a denunciar este tipo de engaños para que la Policía Nacional pueda comenzar una investigación y alertar al resto de ciudadanos para acabar con estos fraudes.

¿Qué hacer si ha recibido un mensaje falso de la DGT?

El INCIBE lanza una serie de consejos para las personas que hayan accedido al enlace y hayan proporcionado datos personales y bancarios a los estafadores:

Informar a tu banco para que te indique los pasos a seguir para proteger las cuentas bancarias

para que te indique los pasos a seguir para proteger las cuentas bancarias Guardar todas las evidencias para poder utilizarlas y demostrar la estafa

para poder utilizarlas y demostrar la estafa Denunciar la estafa ante la Policía Nacional o Guardia Civil, presentando las pruebas recopiladas.

«Y en caso de duda sobre la autenticidad de una notificación, recuerde que la DGT sólo comunica sus sanciones a través de correo postal y de la Dirección Electrónica Vial (DEV), el servicio de notificaciones electrónicas. Además, puede consultar el tablón edictal de sanciones (TESTRA/TEU) para saber si tiene multas pendientes», recuerda la DGT.