El mural gallego que ha conquistado el mundo

Que Galicia es uno de los epicentros del muralismo ya no sorprende a nadie a estas alturas. Un hecho que recientemente ha quedado más que probado tras conocerse a los ganadores del certamen en el que la plataforma internacional Street Art Cities elige anualmente a los mejores murales del mundo.

A este respecto, As Mouras ha sido reconocido como el mejor del mundo en la categoría Expert Spotlight 2025 del prestigioso concurso, una en el que expertos de todo el planeta seleccionan las mejores que más han llamado su atención.

La obra, realizada por el artista coruñés Wedo Goás -nombre artístico de Edgar Goás Blanco-, e integrada en el lateral de dos edificios situados en la rúa Río Cádavo de Perlío (Fene), fue creada en el marco del Perla Mural Fest 2025.

Homenaje a las Mouras

Su nombre ya nos adelanta lo que podemos esperar al visitar el mural. Y es que, As Mouras es un homenaje a los seres míticos del folclore gallegos. En él aparecen reflejadas dos jóvenes de gran belleza, con una estética que recuerda precisamente a las mouras.

Se dice que estas "habitan en covas, fontes, ríos, castros e mámoas. Moitas gardan tesouros ocultos ou están “encantadas”, agardando que alguén rompa o seu feitizo a través dunha proba de valentía ou pureza", según explica el propio artista a través de sus redes sociales.

Asimismo, la tradición cuenta que las mouras pueden transformarse en serpientes y que suelen aparecer en fechas señaladas como la noche de San Xoán. Tienen además una fuerte vinculación con la música y el canto -algo que también aparece reflejado en el mural a través de la pandereta y el cuerno-, y simbolizan la fertilidad y el misterio del mundo subterráneo.

Para conceder este galardón, el jurado ha valorado no solo la ejecución técnica de Goás, sino el profundo impacto social que la pieza ha generado en la comunidad local. Así, As Mouras va más allá de una simple intervención artística del popular festival de arte urbano, funcionando como una herramienta de recuperación de la memoria colectiva que conecta la intervención con las raíces mitológicas de la región.

Con este premio, el coruñés Edgar Goás Blanco (A Coruña, 1999) se consolida como una de las figuras más polifacéticas del arte actual. Licenciado con Matrícula de Honor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y formado en escuelas de arte de Lugo y A Coruña, Goás domina disciplinas que van desde el grabado y la escultura en realidad virtual hasta la escenografía.

Noticias relacionadas

No es el primer reconocimiento de Galicia en los Street Art Cities, lo que no hace más que constatar el gran peso que tiene la comunidad gallega en el mapa mundial del arte urbano, demostrando además cómo el muralismo es una herramienta clave para la regeneración social y cultural de los municipios.