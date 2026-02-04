A.M.A. refuerza su seguro de hogar con una garantía frente a la ocupación ilegal

A.M.A. Seguros amplía las coberturas de su seguro de hogar con la incorporación de una nueva garantía opcional de ocupación ilegal, una solución innovadora diseñada para ofrecer a sus mutualistas una protección completa desde el primer día de ocupación, ante una de las principales preocupaciones actuales relacionadas con la vivienda en España.

Esta nueva cobertura, disponible desde el pasado 29 de enero de manera opcional, refuerza el carácter innovador y de servicio del seguro de hogar de A.M.A., poniendo a disposición del asegurado asistencia legal especializada las 24 horas del día, los 365 días del año, así como un acompañamiento jurídico continuado desde el inicio de la ocupación ilegal y durante todo el proceso judicial.

La garantía incluye la defensa jurídica para la recuperación de la vivienda ocupada, cubriendo las actuaciones legales necesarias hasta la restitución de la posesión, así como el seguimiento del procedimiento judicial, que en este tipo de casos puede prolongarse en el tiempo. Además, A.M.A. ofrece una cobertura económica destinada a paliar las consecuencias derivadas de la ocupación, con una ayuda mensual de hasta 800 euros durante un periodo máximo de 18 meses, orientada a afrontar gastos de alojamiento, manutención y otros costes mientras se resuelve el proceso. De forma complementaria, con un límite de hasta 1.200 euros, A.M.A. reembolsa los gastos de suministros no disfrutados de la vivienda.

«Con esta nueva garantía damos un paso más en nuestra vocación de protección integral a los profesionales sanitarios y sus familiares. No se trata solo de ofrecer una cobertura económica, sino de acompañar al asegurado desde el primer momento, con apoyo jurídico, cercanía y soluciones reales ante una situación especialmente compleja», asegura el presidente del grupo, Luis Campos.