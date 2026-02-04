Borrasca Leonardo
Una herida tras el desprendimiento de una roca gigante sobre una vivienda al paso del temporal en Cádiz
La preocupación en muchos municipios como el de Ubrique, en la sierra de Cádiz, está en el corrimiento de tierras en las laderas sobre las que se asientan viviendas
El paso de la borrasca Leonardo en Andalucía ha dejado, por el momento, una vecina herida por politraumatismo en Ubrique, municipio de la sierra de Cádiz que, como toda la provincia, sufre una jornada de enorme complejidad por la fuerza de las lluvias y azote del viento del temporal.
Como ha avanzado el consejero de Sanidad y Presiendencia, Antonio Sanz, y han confirmado fuentes del 112 a El Correo de Andalucía, sobre la una de la tarde los agentes del consorcio de bomberos de Cádiz, desplegados en este municipio, han tenido que atender a una mujer herida al colpasar un muro de su vivienda tras el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones sobre su casa, en la zona de La Calzada. Los Bomberos han tenido que rescatar a esta vecina que ha sido evacuada en ambulancia aunque no se teme por su vida.
El Ayuntamiento de Ubrique ha compartido en redes sociales la imagen de cómo ha quedado la zona tras la caída de esta roca, que a su vez ha impactado de lleno sobre uno de los vehículos aparcados en esta vía, que ha sufrido importantes daños.
Se trata de una jornada de enorme complejidad en los pueblos de la sierra de Cádiz, con especial atención en Grazalema. La preocupación está a esta hora en muchos pueblos en el corrimiento de tierras y la caída de rocas desde las laderas. La Junta reporta más 650 incidencias y 3.500 desalojados por desbordamientos e incertidumbre por las clases de mañana jueves
