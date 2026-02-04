Franganillo reconoce el mal momento de audiencias de 'Informativos Telecinco' y anuncia cambios: "A nadie le gusta vivir con estas cifras"

Mediaset España ha celebrado un encuentro con los responsables de su área de Informativos, al que ha asistido YOTELE, en el marco de la unificación de las plantillas de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro', y lo hace justo en un momento en el que las noticias del primer canal del grupo no atraviesan por un buen momento de audiencias.

Este ha sido un tema que su director, Carlos Franganillo, no ha esquivado. “Nos preocupa la situación, hay factores que son externos, pero otra parte es cuestión nuestra. El balance tiene momentos duros y a nadie le gusta vivir con estas audiencias”, ha reconocido, subrayando la necesidad de mantener “la cabeza fría y no volvernos locos”.

En ese escenario se enmarca la nueva fase de transformación anunciada por la compañía. Francisco Moreno, director de la División de Informativos de Mediaset España, ha explicado que se trata de una evolución natural tras dos años de cambios profundos. “Hoy tenemos que convivir con otros consumos. La fuerza de la televisión lineal es el directo y la actualidad. Es una voluntad de modernización y de adaptar la realidad de los informativos a estos nuevos tiempos”, ha señalado.

Moreno ha detallado que el proceso pasa por una reorganización interna más flexible, con “esquemas mucho más verticales” y una estructura orientada a optimizar recursos y aprovechar mejor la tecnología del plató de Telecinco. “Ya no se trata solo de lo que contamos, sino de cómo queremos contarlo”, ha afirmado, insistiendo en que no habrá recortes en la redacción central y que el objetivo es “seguir mejorando” mediante prueba y error.

Uno de los cambios más visibles será la unificación operativa de las redacciones de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro', así como el uso de un único plató. Juan Pedro Valentín, director de Noticias Cuatro, ha recalcado que este paso no afectará a la identidad de cada informativo. “Compartimos equipo, recursos y sinsabores, pero hacemos dos productos diferenciados para dos cadenas distintas”, ha asegurado, recordando que históricamente ya han convivido en el mismo espacio sin problemas. Eso sí, ha dejado claro que 'El desmarque' se emitirá desde otro plató.

Por su parte, Franganillo ha defendido que esta reorganización es también una oportunidad editorial. “Tenemos que pensar si queremos ofrecer un resumen de todas las noticias o una mirada más propia. Es una ocasión para mover la redacción, darle un nuevo impulso y buscar una forma de contar que se diferencie del resto”, ha explicado. Además, ha descartado cambios como adelantar el informativo por el rosco de 'Pasapalabra', una opción que considera “poco acertada”.

Noticias relacionadas

A partir del lunes 9 de febrero, 'Noticias Cuatro' se realizará desde el plató principal de 'Informativos Telecinco', manteniendo su identidad visual, tono y estilo. Un paso más en la estrategia de Mediaset para reforzar sus informativos en un panorama televisivo cada vez más fragmentado y competitivo.