¿Deben los médicos de familia prorrogar su jubilación? "Si están en buen estado de salud, no podemos permitirnos prescindir de ese talento"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que recoge la ampliación un año más de la posibilidad de que los médicos de Atención Primaria, médicos de familia y pediatras, puedan compatibilizar la pensión de jubilación con su trabajo. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) valora este miércoles "positivamente" que se haya retomado la prórroga voluntaria de la jubilación activa para médicos y pediatras de Atención Primaria, una medida que considera "necesaria para dar respuesta a la escasez de profesionales y a las dificultades de relevo generacional que afronta el primer nivel asistencial".

Aunque la jubilación activa se concibió inicialmente como una medida "circunstancial y temporal", SEMERGEN considera que, en el contexto actual, resulta "muy conveniente para evitar la pérdida de talento y garantizar la estabilidad de los equipos asistenciales".

De manera voluntaria

José Polo, presidente de la sociedad médica, cree que "si el profesional, de manera voluntaria, quiere seguir en activo, se encuentra en buen estado de salud y está cualificado y capacitado para continuar, no podemos permitirnos prescindir de ese talento".

SEMERGEN subraya que esta continuidad debe ir acompañada de "procesos de recertificación periódica que garanticen tanto el adecuado estado de salud física y mental de los profesionales como la actualización permanente de sus conocimientos". Igualmente, destacan que la continuidad de los profesionales debe basarse también "en las necesidades reales" de cada centro de salud y en la posibilidad efectiva de incorporar nuevos médicos.

Según el doctor Polo, "cuando un facultativo en edad de jubilación solicita continuar en activo, el primer criterio a valorar debe ser si existe la posibilidad real de contratar a otro profesional. Si hubiera listas de espera con decenas de médicos disponibles, no sería necesario, pero esta situación no existe actualmente en Medicina de Familia".

Seguridad jurídica

La sociedad insiste en la importancia de que esta medida se materialice "de forma efectiva, con criterios claros, aplicación homogénea y seguridad jurídica para los profesionales". SEMERGEN ya había advertido de que la falta de prórroga de esta medida podría generar "mayores dificultades en los centros de salud ante la imposibilidad de cubrir determinadas plazas".

Noticias relacionadas

La jubilación activa permite a los médicos alargar de forma voluntaria su vida laboral hasta los 70 años. La medida se impulsó en 2022 como una herramienta temporal para hacer frente a la escasez de profesionales en Atención Primaria.