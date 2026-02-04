Una artista llamada por Lady Gaga llega a 'Mundo expandido' en Santiago

El Museo Centro Gaiás de Santiago ofrece desde este miércoles una vanguardista exposición llamada Mundo expandido: Entre lo físico y lo virtual. Su contenido aborda los límites de la realidad física y de la simulación digital.

Engloba igual la historia de la representación de la sociedad por medio de métodos como el cine (hay un nickelodeon para una única persona, «con llamativas similitudes con las gafas de realidad virtual», destaca Miguel Ángel Cajigal, El Barroquista, del área divulgativa del Gaiás) que piezas interactivas de última tecnología.

Arte y pensamiento crítico

«É unha mostra que promove a arte, a cultura e o pensamento crítico con máis de 80 pezas artísticas procedentes dunha ducia de países», según señala la Directora Gerente de la Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, para quien este proyecto se resume en una pregunta: «Qué significa ser humano nun mundo expandido?»:

Ideada por la Fundación Telefónica, que estrenó este proyecto en Madrid con cinco meses de apertura en su sede «y un éxito de visitas que alcanzó las 95.000 personas», en palabras de la responsable de Exposiciones y Colecciones en la Fundación Telefónica, Maria Brancó, esta apertura en Galicia supone la primera fecha de su ruta itinerante por España, tras verse únicamente hasta ahora en Madrid y Lima.

La belleza en el año 3000

Entre la lista de artistas participantes en Mundo expandido procedentes de Canadá, EEUU, China, Corea, Suíza, Grecia, Reino Unido o Francia, están Marc Lee, Cao Fei, Solimán López (presente en la apertura), Eva y Franco Mattes, Theo Triantafyllidis, Angela Washko, Sabrina Ratté, Seonghoon Ban, Johanna Jaskowska o Ines Alpha, aparte del estudio creativo británico ScanLAB Projects o el Barcelona Supercomputing Center.

El área interactiva creada por Johanna Jaskowska (438.000 followers en Instagram), artista digital de raíces galas y polacas pero con estudio en Madrid, es uno de los grandes reclamos de esta exposición, ya que ella ha trabajado para firmas tan potentes como Nike o celebrities como Lady Gaga, para quien diseñó un filtro de Instagram. Su labor plantea ideas disruptivas como preguntar ¿cómo será la belleza en el año 3000?.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, presidió la inauguración de esta muestra que engloba desde instalaciones interactivas, a videojuegos, piezas artísticas o históricas, una apuesta que sintoniza con el futuro Centro Gallego de Artes Digitales, cuya licitación para la dotación de material empezará en marzo y cuyo espacio en el Gaiás «conta xa con máis de 4.500 metros cadrados» , indicó López Campos.

El acto contó también con presencia del ámbito político municipal compostelano con Marta Abal (PSOE) o María Baleato (PP), entre otras personas del ámbito institucional como el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, o la Directora de Acción Cultural de la Fundación Cidade da Cultura, Verónica Santos, entre más asistentes.

Primeras visitas guiadas

La muestra, abierta con entrada gratuita hasta el 30 de agosto, incluye visitas guiadas, las primeras el viernes 6 de febrero y el domingo 8 (17:00 horas a 17:45 h.), con 23 y 20 plazas disponibles, de forma respectiva, según la web de la Cidade da Cultura (www.cidadedacultura.gal).

Quienes sean menores deben asistir en compañía de alguien de edad adulta. Respecto a las visitas didácticas, para grupos de un máximo de 25 participantes, sean de Educación Primaria, ESO, Bachillerato, FP y Universidad, se precisa reserva via email: visitas.cdc@xunta.gal.