En Directo
Minuto a minuto
La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal
La sexta borrasca de gran impacto de 2026 dejará precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes
A. Romero
Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.
Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.
Fran Extremera (Málaga)
Planes especiales y restricciones
La mayoría de los ayuntamientos de Málaga han activado este martes distintos planes especiales y multitud de restricciones derivadas de las alertas rojas y naranjas que al paso de la borrasca Leonardo ha activado Protección Civil, en base a los avisos establecidos previamente por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Toda precaución es poca, como relatan alcaldes y concejales, ante unos episodios por lluvias fuertes y vientos que pueden ser "sin precedentes" en algunas zonas.
Aviso rojo en Cádiz
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso para este miércoles por lluvias en el Estrecho (Cádiz), un nivel de riesgo extremo que se suma a los avisos ya vigentes en las comarcas de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga). Según la Aemet, se prevén acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en una hora, con mayor probabilidad en el entorno de Algeciras, y se podrían alcanzar los 150 litros/m2 en 24 horas.
Desalojadas más de 3.000 personas de zonas inundables en Cádiz, Jaén y Málaga
Más de 3.000 personas residentes en zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga han sido desalojadas de forma preventiva ante la posible crecida de ríos por las intensas lluvias que se esperan este miércoles, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía. Sólo en Jerez de la Frontera han sido desalojadas unas 1.600 personas de los núcleos rurales. En San Roque 1.018 personas han sido desalojadas; en Los Barrios, casi 200; en Setenil de las Bodegas (Cádiz) también han sido evacuadas de sus viviendas seis familias; en Torre Alháquime, por su parte, se ha evacuado unas 25 personas; en Tavizna, barriada de Benaocaz, más de 30 vecinos; y en Algeciras, unas 400 personas han sido evacuadas. A estos desalojados en la provincia de Cádiz se suman las 20 personas que el servicio de Protección Civil de Ronda (Málaga) ha evacuado de forma preventiva en las zonas inundables del Llano de la Cruz, Narvárez y Tejares y La Indiana. Y en la zona de Los Puentes, en Jaén, permanecen desalojados 200 vecinos. La mayor parte de ellos se ha realojado en casas de familiares y amigos.
Renfe cancela conexiones ferroviarias en Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla ante el temporal
Renfe ha informado de afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este miércoles con la llegada de la borrasca Leonardo. Las interrupciones afectarán principalmente a la provincia de Cádiz, así como a Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.
Más de 50.000 personas evacuadas por las inundaciones en el norte de Marruecos
Más de 50.000 personas fueron evacuadas por las autoridades marroquíes ante las inundaciones causadas por las intensas lluvias que azotan el norte del país y que mantienen a las autoridades en alerta ante el riesgo de nuevos temporales de agua y viento, con nevadas en cotas altas.
La gran mayoría de las operaciones de evacuación se realizaron en Alcazarquivir, en la provincia de Larache (norte), una localidad de más de 120.000 habitantes, donde el Ejército se mantiene desplegado desde el jueves pasado para apoyar a los afectados ante las inundaciones por la crecida del río Loukkos y del embalse de Oued El Makhazine, que ha superado su capacidad de llenado.
Las autoridades locales de Larache procedieron en las últimas horas a reubicar a los evacuados en centros de acogida de Alcazarquivir a zonas más seguras.
¿A qué horas y cuánto va a llover en Sevilla este miércoles según la Aemet?
La lluvia marcará el ritmo de este miércoles 4 de febrero en Sevilla, con un episodio que, según la predicción horaria de la Aemet, se presenta prácticamente continuo desde la medianoche y con los tramos más persistentes concentrados entre la madrugada y el mediodía. A la inestabilidad se suma el viento del suroeste, con rachas destacables a primeras horas, en una jornada que la propia Aemet acompaña de avisos amarillos por lluvia y viento en la Campiña sevillana.
Lora del Río (Sevilla) confía en contener el cauce del Guadalquivir con su muro de defensa
El alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Enamorado, ha asegurado este martes que confía en que el muro de defensa de la localidad proteja a las urbanizaciones más cercanas a la orilla del Guadalquivir, ante la crecida que se espera en los próximos días por efecto de la borrasca Leonardo.
En conferencia de prensa, ha señalado que en los próximos días se esperan entre 120 y 180 litros por metro cuadrado en Lora del Río y en toda la cuenca del Guadalquivir, "lo que va a afectar al incremento exponencial del caudal del río", y ha recordado que el 19 de marzo de 2025 ascendió a 2.500 metros por segundo, "pero con las tierras secas".
"En esta ocasión, nuestros campos están colmatados de agua y las previsiones más pesimistas indican que el río puede alcanzar en los próximos días un caudal de hasta 3.500 m³/s, algo que nuestro muro de defensa puede soportar", ha asegurado el alcalde, aunque el Ayuntamiento mantiene activada la fase de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias desde el pasado 26 de enero, dada la crecida del caudal del río a su paso por la localidad.
Enviado mensaje Es-Alert a los teléfonos de 48 municipios andaluces por la borrasca
El mensaje Es-Alert de alerta de Protección Civil ha sido enviado esta tarde a los teléfonos de 48 municipios andaluces afectados por el paso de la borrasca Leonardo con fuertes lluvias y vientos.
Se trata de los avisos rojo por lluvias en Grazalema (Cádiz) y serranía de Ronda (Málaga) y naranja en la zona del alto estrecho gaditano y además se ha enviado otro mensaje Es-Alert a Jaén para la zona de Los Puentes por riesgo de inundacion, según ha informado en su cuenta de X el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.
Ante el riesgo, la Junta de Andalucía ha exhortado a la prudencia máxima, evitar desplazamientos y nunca cruzar zonas anegadas, no transistar en zonas de cauces ni zonas inundables y recomienda subir a zonas altas.
Susana Sorní
Los militares de la UME se despliegan para la contención de balsas mineras tóxicas en Huelva
Un contingente formado por más de 250 militares y 90 vehículos especializados ya se encuentra operando en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado ya para incorporarse al dispositivo de emergencias de forma excepcional y ante la petición de la Junta de Andalucía, que ha elevado a nivel 2 la fase operativa del Plan de Emergencias.
Según indicó el propio presidente Juanma Moreno durante su comparecencia, a la UME se le ha pedido que extreme la vigilancia ante la posibilidad de desbordamiento de las balsas mineras en las provincias de Huelva y Sevilla. Una de las preocupaciones del Gobierno andaluz apunta a las infraestructuras de residuos industriales en la provincia onubense, donde las lluvias torrenciales podrían comprometer la seguridad de las grandes balsas mineras.
La UME moviliza 250 militares y 90 vehículos en Andalucía
Un contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) integrado por más de 250 militares y 90 vehículos especializados está desplegado en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos de la borrasca Leonardo que prevé riesgo extremo de lluvias. Fuentes del Ministerio de Defensa han informado a EFE de este operativo formado por unidades procedentes del Primer Batallón de Intervención en Emergencias, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), y el Segundo Batallón, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla).
