'El Intermedio'
Wyoming convirtió 'El Intermedio' en 'Cuarta Milonga' para lanzar un dardo a Iker Jiménez: "La verdad no nos interesa mucho"
El presentador le ha lanzado un dardo en forma de parodia a su nuevo competidor
Kevin Rodríguez
El Gran Wyoming tiene como nuevo rival a Iker Jiménez desde la semana pasada con la versión diaria de 'Horizonte' y ayer aprovechó para protagonizar una parodia de su contrincante, convirtiendo su programa en 'Cuarta Milonga', en clara alusión a 'Cuarto Milenio'.
"Buenas noches amigos de las milongas. Ya sabemos que en este programa siempre hemos cuestionado la verdad oficial. Bueno, también desconfiamos de la no oficial. Vamos, que la verdad en general no nos interesa mucho", comenzaba el presentador, que estaba acompañado de Sandra Sabatés y Dani Mateo.
"Pero no por eso dejamos de investigar: fake news, chemtrails, hackers rusos, qué relación hay entre el Área 51 y la nariz de Lucas de Andy y Lucas", continuaba antes de lanzar el primer ataque contra Pedro Sánchez.
"En fin, al Gobierno no le interesa que se sepa lo que hay detrás de estos temas, pero aquí en 'Cuarta Milonga', no tenemos miedo. Lo que sí tenemos son expertos", dijo Wyoming antes de presentar a sus colaboradores como escépticos.
El sketch continuó con el presentador introduciendo el primer tema de debate: "Vamos con la pregunta que todos nos estamos haciendo. Si las vacunas son tan buenas, ¿por qué no tiene una A en Nutri-Score?", preguntó desatando la risa del público.
Suscríbete para seguir leyendo
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
- Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el mismo día que la apuñaló