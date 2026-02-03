«Antes de nós» lidera las candidaturas en los XXIV Premios Mestre Mateo con 18 nominaciones

Los filmes 'Antes de nós', 'Sirāt' y 'As liñas descontinuas' acaparan buena parte de las candidaturas a los XXIV Premios Mestre Mateo que concede la Academia Galega do Audiovisual, dado que suman 40 nominaciones en esta edición, cuya gala de entrega de premios se celebrará en Lugo, en el auditorio Fuxan os Ventos, el próximo 21 de marzo.

La actriz Andrea Varela y el presentador Juan Fuentes anunciaron esta mañana las candidaturas finalistas de esta vigésimo cuarta edición de los Premios Mestre Mateo, en un acto celebrado en el centro sociocultural O Vello Cárcere de Lugo. Junto al anuncio de los finalistas, la Academia Galega do Audiovisual desveló que la actriz Trisha Fernández y el cómico Federico Pérez serán los encargados de presentar la gala de entrega premios en el nuevo auditorio de Lugo, mientras que la realizadora Marta Arévalo dirigirá el espectáculo.

El largometraje 'Antes de nós', en torno a la figura de Castelao, es la producción más votada por las académicas y académicos, con 18 candidaturas, comenzando por la de Mejor Largometraje, que comparte con 'As liñas descontinuas', 'Sirāt' y 'San Simón'.

'Antes de nós' sitúa como finalistas a Ángeles Huerta en dirección y a Pepe Coira en Guión, además de Cris Iglesias como Interpretación Femenina Protagonista y Xoán Fórneas como Interpretación Masculina Protagonista. En las categorías de Reparto son finalistas Luisa Merelas y Victoria Teijero, junto con Adrián Ríos Rúa, Nancho Novo y el recientemente fallecido Miquel Ínsua López. El filme es también finalista en Dirección de Fotografía con Lucía C. Pan, Dirección de Producción con Lucía Caramelo, Montaje con Lucía Iglesias Fuentes, Música Original con Sofía Oriana Infante Souto, Sonido con Toni Penido, David Machado y Javier Pato, Vestuario con Aránzazu Domínguez Veiga y Maquillaje y Peluquería con Chicha Blanco y Lorena Calvo.

'As liñas descontinuas' acumula 11 candidaturas, en Dirección para Anxos Fazáns y en Guión, compartido por Anxos Fazáns e Ian de la Rosa, además de Mara Sánchez y Adam Prieto como finalistas en las interpretaciones protagonistas. El filme compite también en Dirección de Producción con Nati Juncal y Silvia Fuentes, Dirección de Fotografía con Sandra Roca, Montaje con Diana Toucedo y Laura Piñeiro, Música Original con Xavier Bértolo y Sonido con Xavier Souto, David Machado y Javier Pato.

Por su parte, 'Sirāt', que suma 11 candidaturas, es finalista en Dirección y Guión con Oliver Laxe y Santiago Fillol; y destaca en las categorías técnicas con Mauro Herce en Dirección de Fotografía, Oriol Maymó en Dirección de Producción, Cristóbal Fernández en Montaje, Kangding Ray en Música Original, Amanda Villavieja en Sonido, Nadia Acimi en Vestuario y Zaira Eva Adén en Maquillaje y Peluquería.

En la categoría de Interpretación Femenina protagonista compiten también Alba Flores por 'Punto Nemo', Lucía Veiga por 'Mi Ilustrísimo Amigo' y Mara Sánchez por 'As liñas descontinuas'. En Interpretación Masculina Protagonista son finalistas Adam Prieto por 'As liñas descontinuas', Flako Estévez por San Simón y Luis Tosar por 'Golpes'. En Reparto Femenino se completan las candidaturas con Desiré Pillado por 'O Home Perfecto' e Isabel Naveira por 'Lume', mientras que en Reparto Masculino es finalista Tatán por 'San Simón'.

En televisión, 'Weiss y Morales' se sitúa como una de las series más reconocidas de esta edición, con Lucía Estévez como finalista en Dirección, Jaime Pérez AEC en Fotografía y Gaspar Broullón y Lu Rodríguez en Montaje. Compite como Mejor Serie de Televisión con 'Bibopalula', 'O Home Perfecto' y 'Punto Nemo'. O Home Perfecto suma también candidaturas para Sonia Prol en Dirección de Arte y Fani Mosqueira en Maquillaje y Peluquería.

En la categoría de Mejor Programa resultaron finalistas 'Cinephilia', 'Cos Pés na Terra', 'Raíña-me!' y 'O videoclub'. 'Cinephilia' destaca además por las candidaturas de Simone Saibene a Mejor Comunicador/a y Mejor Realización, categoría en la que compite con Diego Guerrero, Marcos Estebo y Breixo Llano por 'Cos Pés na Terra'; Marcos Nine por 'Historias de aquí' y Miguel Gomar por 'Raíña-me!'.

En Mejor Comunicador/a son también finalistas Lucía Veiga por Aquí Galicia Fest, Miguel Canalejo por 'O videoclub' y Xosé Ramón Gayoso por 'Luar'. En Mejor Documental son finalistas 360 'Curvas', 'Ao son da nova regueifa', 'Deuses de pedra' y 'O silencio herdado'. Las series web finalistas son 'Alucinema', 'Bechos', 'Contando los días' y 'Pipo'.

En las categorías de Cortometraje, en Imagen Real compiten 'Abellón', 'Adeus', 'Berta', 'Algo novo que contar' y 'Curmán', mientras que en Animación son finalistas 'Lucus', 'Nuno', 'O corpo de Cristo' y 'O mesmo'. En la categoría de Mejor Videoclip optan al premio 'Ferido' de Xoán Fórneas, 'Hibernarse-O videofilme de Fillas de Cassandra', 'Non cho podo dar' de Sabela y María Escarmiento, y 'Ontes fun moi malo' de Grande Amore. Y en Mejor Anuncio publicitario son finalistas 'Ao Noroeste do Oeste', 'Gadis–Compartimos la vida', Hematofesti 2025–Festival de Humor y Literatura Infantil' e 'Historia que nos impulsa'.

El público de Lugo tendrá la posibilidad de asistir a las proyecciones de los largometrajes y documentales finalistas en los Cines Códex, que contarán con la presentación de los equipos de las obras. Las sesiones, repartidas durante los meses de febrero y marzo, serán gratuitas, de acceso libre hasta completar aforo, mientras que las premiadas y premiados se darán a conocer en la gala de entrega de los XXIV Premios Mestre Mateo, que se celebrará el sábado 21 de marzo en Lugo.