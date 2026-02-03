Huelga histórica de las galerías de arte gallegas

Las puertas de galerías de arte como las viguesas AF, PM8 o Montenegro o de las situadas en otras ciudades y villas gallegas como Trinta o Marisa Marimón permanecerán cerradas al público desde ayer hasta el próximo sábado en señal de protesta.

Se trata de una huelga histórica de estos establecimientos, convocada por el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo.

El objetivo de la protesta es reclamar al Ministerio de Cultura que rebaje el IVA cultural a estos negoñcios por las ventas de obras de arte, antigüedades u objetos de colección.

Critican quen en España al vernder una obra se debe pagar un 21% de IVA cuando en los países europeos del entorno abarca del 5 al 6%, lo que perjudica a las galerías españolas. Recuerdan que Portugal a finales del pasado año disminuyó el IVA pasando del 23% al 6%, con lo que España debería seguir este modelo.