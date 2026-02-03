Ángeles Huerta, directora de 'Antes de nós': «É unha película moi traballada dende o común; é un recoñecemento para todos os profesionais»
La película biográfica sobre Castelao lidera las candidaturas a los Mestre Mateo con 18 nominaciones, seguida de «As liñas descontinuas» y «Sirat», con 11 menciones cada una
«Estamos moi contentos porque esta é unha película especialmente coral, especialmente horizontal, o que non deixa de ser curioso porque é un filme sobre Castelao, o grande ídolo, pero coa que conseguimos xa na propia proposta narrativa facer algo moi coral, explicando a Castelao non como ser humano que agromou da nada, senón entendéndoo seu contexto. E por outra banda, xa dende o proceso creativo, por parte de actores, técnicos e guionistas, dos profesionais que participaron en todos os terreos que hai que abonar para facer unha película, o certo é que foi unha peli moi traballada dende un común, polo que é un recoñecemento para todos». Con estas palabras reaccionaba Ángeles Huerta, directora de «Antes de nós», al hecho de que la película biográfica sobre Castelao parta como favorita en los XXIV Premios Mestre Mateo tras obtener 18 nominaciones en esta edición.
Centrada en la faceta más personal de ese «grande ídolo», «Antes de nós» es la primera película biográfica que aborda la figura de Castelao, un hecho que para la cineasta no estaba exento de riesgos: «Nós sabiamos que con esta película o que iamos facer era baixar a un santo da peana, o que conlevaba moitos riscos, pero tamén tiñamos claro que os seres humanos provocan máis empatía que os santos, polo que creo que achegarnos dende a intimidade, a normalidade e a humanidade a el fixo que o sentiramos máis próximo». Y el equipo no se equivocaba, puesto que Ángeles Huerta analiza que «foi unha película que tivo unha distribuición moi centrada en Galicia, saíu con moi poucas copias, pero é que o resultado de espectadores por sala foi un verdadeiro 'taquillazo'. Isto responde tanto ao gusto do público polo fime que fomos quen de construír, pero tamén ás ganas de coñecer a nosa historia».
Si bien asegura que la producción cinematográfica en Galicia es «un exercicio de resistencia», Ángeles Huerta también considera que «hai outro cine que é posible e pode facerse dende aquí». En este sentido, la directora de cine recuerda que el rodaje de «Antes de nós» no fue fácil, puesto que afirma que «tivemos 30 localizacións en 9 concellos diferentes, mesmo a parte que atinxe á viaxe a Gran Bretaña foi construída entre Fisterra e A Estrada, foi complexo, pero tamén foi moi bonito percorrer o país rodando esta película, era necesario e para nós foi enriquecedor non só pola posta en escena, senón que achegarse así a Castelao só podía facerse en Galicia»
Tivemos extras de moitísimos sitios e iso foi o que lle deu verdade ao filme, esa presenza do pobo, ese pobo que sempre estaba presente para Castelao
Por último, tras conocer las nominaciones, la cineasta quiso recordar a todos los extra que participaron en la película, apuntando que «tivemos extras de moitísimos sitios, tanto en Rianxo como en Pontevedra, Fisterra, Muros... E iso foi o que lle deu verdade ao filme, esa presenza do pobo, ese pobo que sempre estaba presente para Castelao».
Nominaciones
Junto con «Antes de nós», «As liñas descontinuas» y «Sirat» fueron las producciones que mayor número de votaciones obtuvieron por parte de académicas y académicos, logrando un total de 11 menciones cada una. Estas son las tres películas más destacadas en esta edición de los Premios Mestre Mateo, cuya gala de entrega se celebrará en Lugo el próximo 21 de marzo, puesto que acapararon un total de 40 nominaciones. Entre los largometrajes y producciones audiovisuales con más candidaturas finalistas también destacaron la ficción documental «San Simón», que obtuvo 8, y las series «O home perfecto» y «Weiss & Morales», con cuatro cada una.
En el caso de «As liñas descontinuas», dirigida por Anxos Fazáns, esta historia sobre la conexión humana y la amistad ha pasado el corte de las categorías de dirección de fotografía, de producción, mejor largometraje, mejor dirección, mejor guion, mejor interpretación femenina y masculina, así como mejor montaje, música original, sonido, maquillaje y peluquería. Por su parte, Oliver Laxe continúa consolidando el éxito de «Sirat», non solo a nivel internacional, sino también en «casa», puesto que la película ha resultado finalista a los Mestre Mateo en las categorías de mejor largometraje, mejor dirección, mejor guion, dirección de arte, de fotografía y de producción, así como de mejor montaje, música original, sonido, vestuario y maquillaje y peluquería.
El público de Lugo tendrá la posibilidad de asistir a las proyecciones de los largometrajes y documentales finalistas en los Cines Códex, que contarán con la presentación de los equipos de las obras, en diversas sesiones gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo que se programarán durante los meses de febrero y marzo.
