Andrés Pascual: «El entusiasmo nos conduce al éxito y se puede cultivar»

«El entusiasmo no nos asegura el éxito, no se trata de banalizar, pero sí nos conduce a él, nos acerca a los resultados; y se puede cultivar», manifestó ayer en Club FARO el escritor y conferenciante Andrés Pascual, autor del libro ‘El poder del entusiasmo. Aprende a generar la energía del éxito’ (editorial Espasa).

Presentado y entrevistado por Raúl Costas, director de Riesgos y Seguros Corporativos del Grupo Profand, Pascual explicó de forma sencilla el ciclo del sistema de activación de reticular de esta energía: «Si cultivas una actitud entusiasta, percibes el mundo de forma diferente (no solo ves amenazas y peligros, sino que el cerebro te muestra otras oportunidades y así desarrollas emociones que te empujan a actuar con más serenidad y valentía».

Consideró que entusiasmarse, mostrar una actitud positiva, ha de ser además una responsabilidad para con los que nos rodean por lo que tiene de efecto contagio y advirtió que no debe confundirse con la hiperactividad. «No debemos mercantilizar las emociones positivas; entusiasmarse no es un prender un fuego desbocado sino una pequeña hoguera que invita a vivir». Advirtió que sus consejos, que son fruto de años trabajando en el ámbito del bienestar, son para el día a día, no para patologías que deben tratar psicólogos y psiquiatras. «Se trata de no caer en la apatía crónica, la mayor parte de las veces nos destruyen pequeñas microagresiones».

Expuso y explicó cuáles son los tres «vampiros» del entusiasmo (queja, casos interior y miedo) y cuáles son sus antídotos, reunidos en lo que él denomina la triple A. (Aceptación, Atención y Acción). «Cada vez que te quejes, apúntalo porque así sabrás las veces que has aburrido a alguien», bromeó. «Los que están anclados en la queja ven todo problemas; hay que aceptar que el mundo es bellamente imperfecto, sin resignarse, y no gastar energía luchando contra la realidad. Y cuando te quejes, por lo menos sé breve e intenta proponer una vía alternativa», expresó. Para combatir el caos interior, muchas veces reflejo de la realidad exterior del mundo actual, propuso activar la atención en el aquí y el ahora, recomendando ejercicios sencillos para «vaciar la cabeza de basura emocional», como pueden ser sesiones de dos minutos de meditación informal o de respiración diafragmática. Y contra el miedo que paraliza recomendó la «acción, con valores».

Pascual compartió con el público su decálogo del entusiasmo, que es el acrónimo de esa palabra:

-Encuentra un propósito de vida. «Deja de sobrevivir para vivir».

-Nutre tu cuerpo y tu mente.

-Tonifica tu lenguaje. «Cuidado con las palabras que usamos porque crean la realidad, no le describen; las palabras moldean nuestro cerebro).

-Utiliza el humor, «sobre todo el autocrítico».

-Sonríe «por decisión valiente y consciente, es un síntoma de que estás bien y una actividad para potenciar una actitud positiva no forzada. Santa Teresa de Calcuta decía que la sonrisa es un acto de amor».

-Invita a personas entusiastas a comer. «Todos hemos tenido mentores de excelencia, y el entusiasmo se contagia».

-Aplaude con ganas «las grandes remontadas y los pequeños avances». «En el diccionario del entusiasmo sí existe la palabra fracaso pero no la palabra fracasado».

-Sigue tu propio camino. «Hay un proverbio sufí que dice ‘insiste ante una sola puerta y mil puertas se abrirán ante ti’».

-Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. «Literalmente, como dice la canción de Burning».

-Observa el mundo con ojos de niño.

Entusiasta creador de un posgrado en bienestar

Referente internacional en motivación y felicidad, Andrés Pascual es el creador y director del primer posgrado en español sobre bienestar en las organizaciones, el Programa Executive Chef Happiness Oficcer de UNIR (Universidad Internacional de La Rioja), una entidad privada cien por cien online a través de un campus virtual.Ha recorrido más de sesenta países buscando inspiración para sus libros, que atesoran medio millón de lectores en nueve idiomas y reconocimientos con el Premio Espasa Alfonso X El Sabio o el Premio Urano de Crecimiento Personal.Tras acompañar a miles de personas con su obra ‘Incertidumbre Positiva’, ofrece a los lectores un método práctico para potenciar el entusiasmo, « la actitud que nos conduce al éxito en la vida personal y en el trabajo».Aunque reconoce haber nacido con cierta predisposición genética a la escucha y al entusiasmo, ha trabajado a lo largo de su vida esa actitud de forma consciente y sistemática. «He aprendido a graduar mi energía, a no dejarme arrastrar por ella, a prenderla con urgencia cuando se apaga porque el mundo se pone cuesta arriba», comenta. Ahora comparte sus conocimientos con el público.