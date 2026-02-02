La mezzosoprano viguesa Nuria Lorenzo, jurado en "Recantos": «La tele requiere otro ritmo. Empiezo a disfrutarla ahora»

La llegada de la viguesa Nuria Lorenzo, profesora de canto y directora coral, al concurso «Recantos» del programa semanal «Luar», responde a la intención de la TVG de renovar el formato y aportar una mirada profesional centrada en la técnica vocal. «Buscaban a alguien con formación profesional en canto y me llamaron», comenta.

Las primeras semanas, la presentaban como «la Catedrática», un apodo derivado de que su condición de profesora y catedrática de canto, pero Lorenzo prefirió figurar simplemente como mezzosoprano. La viguesa desempeña el papel más exigente en términos musicales dentro de un jurado que completan el periodista y presentador de televisión Boris Izaguirre y el cantante y compositor Manuel de Andrade.

«Mi papel es aportar exigencia técnica. A veces incluso soy más estricta en las votaciones que los otros miembros del jurado, siempre desde una perspectiva pedagógica, tratando a los concursantes como alumnos y ayudándoles a mejorar su técnica», explica.

Asegura que la experiencia televisiva está siendo muy interesante, aunque al principio también supuso un gran reto. «El primer mes fue complicado porque el programa es en directo y la televisión es un lenguaje diferente al escenario. Aunque tengo experiencia en ópera, la tele requiere otro ritmo. Ahora empiezo a disfrutarlo porque entiendo mejor cómo funciona», afirma.

Actualmente, reside en A Coruña, donde trabaja como profesora en el Conservatorio Superior de Música, faceta que compagina con la dirección coral en Vigo. En estos momentos dos coros: Gli Appassionati, fundado en 2011, y Gli Amici Appassionati, una formación senior fundada en 2019, con un enfoque más social. En conjunto, suman casi 70 voces.

En el repertorio de sus coros, Lorenzo compagina obras de música clásica, con temas de pop, rock y folklore. «Me gusta variar estilos, pero siempre buscando la máxima calidad», afirma.

Próximamente actuará con Gli Appassionati en Salamanca con un programa dedicado al Renacimiento. El pasado 3 de enero, este coro llenó la Colegiata de Vigo, confirmando el arraigo de la tradición coral en Galicia. «En Vigo hay más de 30 coros federados. La cultura coral aquí es inmensa», destaca.

Sin embargo, reconoce que la pandemia ha afectado al canto coral. «Los coros, y también los conservatorios, han notado una bajada de alumnado que aún no se ha recuperado», expone.

La popularidad que le está dando la televisión se está plasmando en sus coros. «Mucha gente me reconoce y eso ha incrementado el interés por los conciertos y por unirse a los coros», reconoce.

Hasta hace poco también estaba al frente de I Bimbi Appassionati, un coro infantojuvenil que ha tenido que disolverse por falta de apoyo institucional a pesar de haber obtenido un premio internacional. También es la creadora del coro de voces femeninas As fillas do Atlántico, proyecto que actualmente en pausa.

La vinculación de Lorenzo con la música se remonta a la infancia, aunque no comenzó en el canto lírico, sino en el folklore gallego. «Empecé de la música de niña como gaiteira, pandereteira y bailarina. Siempre tuve claro que quería estudiar canto, aunque nunca me imaginé una carrera profesional como cantante, aunque surgió de una manera natural», aduce.

Aunque reconoce que el canto es su prioridad, la dirección coral es una faceta con la que disfruta enormemente. «Cantar en un coro crea vínculos muy especiales, genera unión, compromiso y una conexión emocional muy fuerte», asegura.

Falta de apoyos

Sin embargo, la cantante lírica denuncia la precariedad que rodea a muchos proyectos corales. Appassionati ha obtenido 13 premios nacionales y uno internacional, pero nunca ha recibido ayudas públicas. «Ensayamos por amor al arte e incluso pagamos a músicos de nuestro bolsillo para algunos conciertos. No tenemos ni local propio. Es frustrante», se lamenta.

Pese a las dificultades, continúa impulsando sus proyectos movida por la vocación y el compromiso. Antes de regresar a Galicia, estuvo durante años viajando cada fin de semana de Andalucía a Vigo para ensayar con su coro. «Mientras tenga ilusión y el grupo quiera seguir, yo seguiré», afirma.

Si algo define su trayectoria profesional y vital es la pasión. «La música es mi vida. He cantado en grandes teatros del mundo, pero hoy lo que más valoro es disfrutar, transmitir emociones y hacer arte desde la honestidad», concluye.