Últimos días para que a recuperación dos cantos de Traspielas sexa unha realidade
A artista Su Garrido Pombo está a piques de pechar o micromecenado co que facer posible a gravación do disco no que explora as súas raíces, partindo de pezas tradicionais da parroquia de Fornelos de Montes, e rescata a memoria e a cultura popular dunha aldea da contorna da Serra do Suído
A falta de tres días para pechar o prazo de participación no micromecenado, a artista Su Garrido Pombo e o seu equipo están a piques de acadar o obxectivo fixado e que a recuperación dos cantos de Traspielas, parroquia de Fornelos de Montes, poida ser unha realidade a través da súa materialización nun disco. Logo de presentar o pasado mes de decembro, nun concerto especial celebrado en Vigo, todos os temas que forman parte deste novo proxecto da compositora que leva o mesmo nome que o da aldea na que se criou, o equipo puxo en marcha un micromecenado para recadar fondos e poder levar a cabo a gravación do disco no que deixar rexistrada a adaptación do patrimonio inmaterial da zona á música contemporánea a través dunha obra musical, poética e visual.
A través dun sistema de recompensas, que van dende a descarga dixital do disco a entradas para un concerto sorpresa e exclusivo na aldea de Traspielas, pasando polo vinilo ou CD coas pezas recuperadas, as persoas interesadas en impulsar esta iniciativa aínda están a tempo de facer as achegas que consideren e así poder completar a contía de 700 euros que aínda precisa a artista para poder facer realidade o disco de «Traspielas», no que tamén están implicados Macarena Montesinos, Iago Ramilo, Marco Maril e Fran Rodriguez Casal.
A preservación da tradición oral nos distintos municipios desta zona montañosa da área de Vigo, especialmente por parte das mulleres, xa ten sido foco de atracción para artistas como Rodrigo Cuevas, Xisco Feijoo ou Xabier Díaz, entre outros, que teñen participado nas denominadas recollidas de música popular, mais Su Garrido Pombo evita falar de «recollida», pois reflexionaba hai un mes: «Como vou recoller eu algo cando son de alí? E aínda que eu son desa aldea, realmente todas vimos de aí, porque estas cantigas son unha creación comunitaria. Hoxe xa non temos os oficios comunitarios nos que se compartía a música, por iso queremos mostrala, para que siga viva. Eu escoitei estas cancións dende que era pequena e seguen vixentes, seguimos cantándoas e para min este foi un proceso natural, non é un espectáculo nin nada alleo, eu comunico e quero transmitir estas cancións tal e como mas cantaron, porque cantar era, e para min é, parte da vida», explicou no seu momento a FARO a cantante e compositora.
En concreto, Su Garrido Pombo explora as súas raíces neste novo proxecto musical, unha proposta contemporánea que procura a reelaboración de xotas, muiñeiras e mesmo cantos de Reis, rescatando así a memoria colectiva da dita parroquia a través de 12 pezas musicais co obxectivo de continuar o legado cultural da mesma, poñelo en valor e fortalecer o vínculo entre a comunidade e o seu territorio. Á hora de explicar por que o equipo apostou por impulsar un micromecenado para materializar o disco, dende a agrupación destacaron que «a nosa música tradicional está totalmente unida á vida comunitaria. Queremos gravar estas cancións que son de todas, nosas, non para gardalas, senón para compartilas, para amosar a nosa riqueza inmaterial e, por suposto, para que sigan cantándose e sigan sendo fonte de inspiración e esperanza».
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Bryan Zaragoza negocia su salida del Celta para jugar en la Roma