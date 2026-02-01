TikTok propulsa la lectura en inglés

Come In, librería inglesa de Barcelona, abrió en 1984 centrada en libros de texto y de lectura adaptada para aprender inglés. En 2006 se reorientó hacia la literatura. Y en 2023 trasladó su oferta de aprendizaje a un establecimiento más pequeño para dedicar toda la tienda principal a la ficción, la no ficción y el libro infantil. «Las ventas aumentaban por ahí», señala Jordi Cuadrado, responsable de la librería. Marcadamente por la categoría contenedor llamada young adult, que genera un «fenómeno fan» entre adolescentes y jóvenes y a la que pertenecen tres de los cinco libros más vendidos en la librería en 2025: Sunrise of the reaping (número 1), de Suzanne Collins; Onyx storm, en edición especial (número 4), de Rebecca Yarros; y Onyx storm, en edición «paperback» (número 5). En el segundo puesto se situó The housemaid, de Freida McFadden. El tercero fue para Normal people, de Sally Rooney.

Ni mucho menos es un «best seller» en Come In, pero es significativo que Shadow ticket, la nueva novela del exigente Thomas Pynchon, publicada en octubre y aún inédita en castellano, llevara vendidos seis ejemplares hasta la semana pasada. «La mayoría de nuestros clientes son locales, con un crecimiento de la franja entre 18 y 25-30 años», resume Cuadrado. El librero apunta a las redes sociales como un motivo del auge de la lectura en inglés.

Las grandes editoriales españolas, prosigue, se esfuerzan cada vez más por publicar de manera simultánea o casi la traducción de obras de autores superventas. Para minimizar las ya no insignificantes ventas en inglés. Dos estadounidenses afincadas en Barcelona abrieron en la Dreta de l’Eixample en 2024 la librería inglesa Backstory, a la que hace unos meses le nació una hermana pequeña en el Born, The Shortlist.

La edición en Penguin Classics de White nights, de Dostoievski, fue el cuarto libro de literatura traducida más vendido en el Reino Unido en 2024. Se viralizó en TikTok e Instagram. Las réplicas de esa viralización aún llegan a las librerías La Central del Raval y Finestres. «¿Por qué nos piden más White nights que Noches blancas? –se pregunta Andrea B. Dolz, librera de La Central–. Deducimos que está directamente relacionado con las redes sociales. Entre los 20 y los 30 años hay un segmento muy concreto que solo quiere leer en inglés, incluso a Kafka o Tolstói».

La Feria del Libro de Londres de 2024 acogió un debate sobre las consecuencias del incremento de la lectura en inglés en los mercados europeos. Datos facilitados por Ingram, gigante de la distribución de origen estadounidense, anclaron el coloquio. Por ejemplo, las ventas de libros en inglés aumentaron el 30% en España entre 2021 y 2023 (de 51 a 67 millones de libras esterlina) y el 27% en Alemania (de 102 a 130 milllones de libras).

Según la Publishers Association del Reino Unido, el mayor exportador de libros del mundo, las ventas del sector editorial al extranjero fueron de 4.500 millones de libras en 2024, el 3% más que en 2023. En su reciente estudio Visions for publishing, la entidad prevé que la demanda internacional de libros británicos crezca el 20% hasta 2033. Genevieve Waldmann, de la editorial holandesa Veen Bosch & Keuning (VBK), indicó en el debate londinense que si la tendencia continúa dejarán de publicar traducciones del inglés «en cinco o diez años» porque no serán rentables. Claro que en Holanda, con 18,4 millones de habitantes (frente a los 49,4 millones de España), las ventas de libros en inglés facturaron 47 millones de libras en 2023.

Àurea Perelló, directora de Finestres, ha escuchado ese debate en foros librescos españoles. «Está sobre la mesa –dice–. De momento, los editores están abriendo el foco hacia otras literaturas. Por ejemplo, cada vez se traduce más literatura centroeuropea».

Finestres abrió en 2021 con la intención de ofrecer el «máximo de bibliodiversidad y de literatura en lengua original», explica Perelló. Un año después inauguró enfrente su librería especializada en arte y cómic.

La directora de Finestres calcula que entre el 15% y el 18% de la oferta es en inglés, porcentaje elevado al que contribuyen no poco las secciones de ensayo y de las distintas disciplinas artísticas. El muy visual A dictionary of color combinations fue el libro en inglés (de hecho, en inglés y japonés) más vendido en Finestres en 2025, y el tercero más vendido en total. El top 5 en ficción en inglés lo formaron Normal people; On Earth we’re briefly gorgeous, de Ocean Vuong; Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, de Gabrielle Zevin; Intermezzo, de Sally Rooney; y Orbital, de Samantha Harvey.

«Hay un aumento de los lectores que prefieren y pueden leer en la lengua original, sobre todo en inglés, jóvenes y no tan jóvenes», afirman desde Finestres. Shadow ticket llevaba vendidos una quincena de ejemplares hasta la semana pasada.

En la literatura fantástica y de ciencia ficción «se nota mucho la inmediatez de las redes sociales». «Es un lector forofo que quiere leer ya lo último», aforman. Resultado: en torno al 25% de las ventas de literatura fantástica y de ciencia ficción son en inglés.

En La Central de Consell de Cent los cinco títulos más vendidos en inglés en 2025 fueron Normal people, Orbital, Intermezzo, The housemaid y Before the coffee gets cold, de Toshikazu Kawaguchi y escrita en japonés.

El éxito de la novela de Kawaguchi «responde al crecimiento de las ventas de literatura cozy o agradable, ya que los lectores buscan historias que les permitan evadirse del ritmo frenético de la sociedad contemporánea», reflexiona Júlia Freitas, de La Central de Consell de Cent.