Crisis migratoria
Al menos 25 migrantes llegan a Ceuta tras saltar la valla con Marruecos
Han entrado por distintas zonas de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo al no ser vistos por las cámaras de seguridad
EFE
Al menos 25 migrantes subsaharianos ha entrado irregularmente en Ceuta en las últimas horas tras saltar la doble valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos, aprovechando los daños sufridos en la zona por las últimas borrascas.
Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes han entrado por distintas zonas de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre al no ser vistos por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.
Entre los migrantes, 15 proceden de Guinea y cinco de Sudán, estando todos ellos en buenas condiciones de salud. Los subsaharianos se dirigieron hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tras realizar el salto de la valla fronteriza, sin ser detenidos por los agentes de la Guardia Civil que custodian el perímetro.
Las entradas se han producido en momentos de intensas lluvias que han provocado que Ceuta haya estado en situación de aviso amarillo varias veces en los últimos días.
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- La Roma se lleva a Bryan Zaragoza
- Detenidos en Vigo una empleada del hogar y su marido por sustraer y vender joyas valoradas en más de 3.300 euros
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Localizan a una mujer asesinada en Mos y buscan a su pareja
- Los inspectores supervisarán en colegios la inclusión y el rendimiento del alumno
- Cortadas al tráfico la autovía A-52 y la carretera N-525 en ambos sentidos hacia y desde Galicia por la nevada en Zamora