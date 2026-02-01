Invitados de febrero en el Club Faro.

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miguel Lago, Javier Urra, José Edelstein, Soraya Romero, Noelia Sanmartín y Marta Jiménez, entre los conferenciantes

Vigo

El Club FARO inicia mañana, lunes, su programación de febrero. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo). Habrá acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

«El poder del entusiasmo. Aprende a generar la energía del éxito» es el título de la charla-coloquio del escritor y conferenciante Andrés Pascual. Basándose en neurociencia, psicología y años de trabajo con miles de alumnos, ofrecerá una guía clara y accesible para volver a conectar con la energía que nos mueve.

Isorna Juncal, formadora y fundadora de Intrategia Spain, protagonizará la charla-coloquio titulada «Deja de fingir que sabes lo que haces. Un manual de supervivencia para el desastre que eres». No ofrecerá promesas vacías, solo verdades incómodas y una ruta clara para dejar de simular y empezar a vivir de verdad.

Javier Urra, psicólogo, pedagogo terapeuta y exdefensor del Menor, tratará de responder a la pregunta de «¿Cómo somos realmente?». A través de experimentos psicológicos sorprendentes, desvelará cómo funcionan nuestras emociones, decisiones y comportamientos.

«Bécquer en París» es el título de la charla-coloquio en la que el humorista Miguel Lago hablará de su última novela. Se trata de un thriller que arranca con un asesinato en Madrid y tiene como protagonistas a la inspectora Elena Izaguirre y a Bécquer, un humorista que se ve arrastrado al peligro cuando se adentra en una oscura red de corrupción.

José Edelstein, profesor de Física Teórica en la USC, glosará en una conferencia-proyección-coloquio «La tiranía del azar. Una historia de la mecánica cuántica», una revolución científica sin precedentes que comenzó con un joven de 23 años, Werner Heisenberg, y dio paso a un cosmos cuyos cimientos últimos están gobernados por lo aleatorio.

De «Oxígeno. Una historia real sobre la vida, el amor, la muerte y la literatura» hablará la escritora Marta Jiménez Serrano, una de las grandes revelaciones de la literatura española. Su última novela es una historia real sobre la vida, el amor, la muerte y la literatura que la confirma en la misma patria literaria que Zadie Smith, Nora Ephron o Joan Didion.

La historia de «La Marquesa y Bonaparte. Amor, poder y geopolítica en el Madrid de Napoleón» centrará la conferencia-proyección-coloquio de la historiadora y escritora María José Rubio. Un romance apasionado entre el hermano de Napoleón y una aristócrata ilustrada, independiente y culta, la marquesa de Santa Cruz.

La periodista y escritora Soraya Romero Hernández hablará de «Demasiado ayer. Una novela que demuestra cómo el pasado nunca pasa del todo», un libro que vuelve a poner en el centro las preguntas esenciales sobre la identidad, la culpa y la herencia emocional, con el enfoque reflexivo que caracteriza a la autora.

Por último, «Has venido a vivir. Cómo dejar de lado las metas inalcanzables y volver a lo esencial» es el título de la charla-coloquio de Noelia Sanmartín Veiga, doctora en neurociencia y psicóloga clínica, que desmonta los mitos sobre cómo funciona nuestro sistema nervioso y recuerda que no todos somos iguales.

