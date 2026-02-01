Los extraordinarios huéspedes del Continental

«La primer casa es notable: un edificio admirable de elegante arquitectura. Ostenta desde la altura un rótulo colosal: El Hotel Continental. Aquí decirte pudiera cuanto bueno me ocurriera para alabar su importancia, mas fuera mucha constancia describir tanto atractivo sin ser escritor activo para presentarla exacta, y como este no se jacta de tener tal condición, con mucha satisfacción me concreto a aconsejar a todo el que venga a dar un paseo por aquí que vaya derecho allí seguro de hallar ventajas, tanto en las tarifas bajas en el servicio y aseo como en su mayor deseo».

Pasaporte de Mata Hari de 1916, con su retrato y firma, y reverso del mismo con el cuño del consulado holandés en Vigo. | | MÉMOIRE DES HOMMES, PORTAL CULTURAL DEL MINISTERIO DE LOS EJÉRCITOS DE FRANCIA.

Publicadas en FARO DE VIGO el 13 de agosto de 1879, son estrofas que corresponden a la «Guía del forastero» en las que se hacía una primera mención al que está considerado como el primer hotel moderno de Galicia, el Continental de Vigo, un alojamiento que durante casi un siglo constituyó un emblema emplazado en la fachada marítima de la ciudad y cuyo testigo tomó el Hotel Bahía tras su demolición. Este mes de enero el Bahía inició su renovación integral y resulta inevitable repasar la historia del alojamiento que le precedió a tan solo unos metros de distancia, un gran hotel que no solo destacó por estar dotado de servicios adelantados a la época, sino que fue testigo del paso de extraordinarios personajes históricos por la ciudad.

Constantino de Rusia

Del gran duque Constantino Nicoláyevich de Rusia, hijo del zar Nicolás I y hermano de su sucesor de la dinastía Románov, Alexandre II, a la icónica Margaretha Zelle, más conocida como Mata Hari, pasando por la escritora norteamericana Rhoda White o la primera corresponsal de guerra española que estuvo nominada al Nobel de Literatura, la gallega Sofía Casanova, así como miembros de la monarquía lusa y española, tales como el infante Augusto o Isabel de Borbón y Borbón, «La Chata», respectivamente. Estos son solo algunos de los singulares personajes que desfilaron por las instalaciones del Hotel Continental desde finales del siglo XIX hasta su derribo.

Isabel de Borbón y Borbón, «La Chata»

Uno de los expertos que profundizó en su momento en la vida social que nutrió las dependencias del prestigioso alojamiento vigués fue el historiador y divulgador Bruno Álvarez Suárez, dando como resultado su investigación un artículo que fue publicado en el Boletín do Instituto de Estudios Vigueses. A la hora de repasar la lista de personajes históricos que circularon por el Continental, Álvarez destaca que, si bien su presencia en el hotel no tuvo mayor relevancia, las circunstancias que llevaron a Constantino Nicoláyevich de Rusia a visitar Vigo sí que son dignas de mención, pues el historiador comenta que «foi de maneira inesperada. Estaban probando un dos primeiros barcos redondos do mundo, neste caso, o iate do tsar. Partiran de Escocia en outubro de 1880, pero unha tormenta no golfo de Biscaia provocou importantes danos e tiveron que refuxiarse no porto máis próximo, o de Ferrol, que ademais contaba co maior dique seco do mundo. O barco tivo que quedar meses alí e ser arranxando na auga, porque non entraba, polo que o duque inicia o seu desprazamento cara Madrid e é cando queda hospedado no Continental».

Célebre bailarina, que pasó a la historia como la espía más famosa del mundo, si bien poco tuvo que ver con esa faceta, la presencia de Mata Hari en Vigo tuvo lugar en 1916, un año antes de ser ejecutada por un pelotón de fusilamiento en Francia. Bruno Álvarez explica que «hai documentadas catro visitas dela á cidade e en dúas estivo hospedada no Continental. Das outras dúas non hai rexistros, ou ben no quedou alí hospedada ou non se rexistrou». En plena Primera Guerra Mundial, Margaretha Zelle recala en Vigo en distintos barcos, «sempre por problemas de mobilidade», señala el historiador, añadiendo que «nunha época coas fronteiras pechadas, ela intentaba ir a Inglaterra ou Francia, pero sempre a retornaban, e xa cando comeza a ser identificada como posible espía, os problemas aínda son maiores. Accedín a esta información polos propios interrogatorios que lle fixeron, en francés e coa tipografía da época, pero conseguín transcribir varias follas nas que aparecen Vigo e o Continental, e a historia máis famosa é cando nun deses barcos tamén ían espías para vixilala, polo que ela queda hospedada no Continental acompañada de dous homes que a protexían, porque o espía tamén se hospedou alí e ela vivía coa ameaza constante de ser atacada, se ben non pasou nada».

Recogida también por el exdirector de FARO Ceferino de Blas en su libro «Vigo, puerta del mundo», una de las anécdotas que trascendió de aquellas estancias en la ciudad fue el encuentro con Martial Cazeaux, el secretario del consulado holandés. Bruno Álvarez indica respecto a esta cita que «el intenta captala para que espíe para os rusos. Eu non creo que ela fose unha espía, senón que xogaba esa baza e saíulle mal. Si que mantivo relación cos militares de distintos bandos e movía información, pero desfasada ou xa coñecida, era información que non tiña gran peso, pero sendo muller naquel mundo estaba no punto de mira».

Noticias relacionadas

Otra de las visitas al Continental que Álvarez destaca es la de la infanta Isabel de Borbón y Borbón, hermana del rey Alfonso XII, puesto que supuso todo un revuelo: «Era unha muller moi querida polo pobo e cando chega a Vigo, faino cando o hotel xa era propiedade do empresario conserveiro José Curbera, quen tivo que pedir mobles a outros empresarios para poder darlle o nivel monárquico que merecía o hotel ante a visita, reformando todo un piso», concluye.