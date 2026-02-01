Detenido un hombre de 45 años por matar a su madre en Algeciras
REDACCIÓN
Cádiz
La Policía Nacional detuvo ayer al presunto autor del homicidio de su madre y de las lesiones graves ocasionadas a su padre ocurridas en la localidad gaditana de Algeciras, aunque la investigación del caso continuaba, al cierre de esta edición, abierta para el total esclarecimiento de los hechos. Los hechos ocurrieron en la noche del viernes en el domicilio familiar. Como resultado de la agresión, además de la mujer fallecida, el marido de la víctima y padre del presunto autor resultó herido de gravedad, por lo que fue trasladado al hospital, donde fue atendido.
