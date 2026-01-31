Habaneras, identidad coral de una ciudad

Se cuela a través de la cristalera ese mismo mar que vio partir rumbo a América a cientos de miles de personas desde el principal puerto gallego de emigración, el de Vigo. Y es por esto que cuando en el vestíbulo del Auditorio Mar de Vigo se pronuncia la palabra «habanera», el director del Coro Apóstol Santiago, Emilio Justo, se refiere a ella como «parte de la identidad coral de esta ciudad», describiendo el género como sinónimo de «un familiar al otro lado del mar, una postal, un amor de verano, salitre, nostalgia, recuerdo y danza», de ahí que considere una experiencia «muy bonita recuperar este repertorio, porque siempre es un placer cantar una habanera», afirma.

Con motivo del 20 aniversario del Festival de Habaneras de Vigo, que dará comienzo este domingo en la ciudad, integrantes de las distintas formaciones que conforman la Asociación de Corais Polifónicas de Vigo (Acopovi), presidida por Enrique Lorenzo, abordan la importancia de la celebración de esta iniciativa cuyos orígenes, precisamente, se dieron a orillas de la ría, puesto que su primera edición tuvo lugar en el entorno del puerto.

Veteranas como Loli Pinilla lo recuerdan bien, asegurando que el evento, «ya desde sus inicios, tuvo una acogida espectacular», haciendo hincapié en la importancia que siempre tuvo para las corales olívicas, puesto que «nos permite mostrar al público todo lo que trabajamos durante el año».

Fue por iniciativa del propio Enrique Lorenzo que Vigo vio nacer el Festival de Habaneras tras presentarle la propuesta a Abel Caballero, entonces presidente de la Autoridad Portuaria, y cuenta que «comezou con 22 corais e nesta edición serán o drobre de formacións».

Este festival é unha homenaxe a todas esas persoas que saíron de Galicia e de Vigo para facer as Américas Milagres Chapela — Coro Sénior del campus de Vigo

En este sentido, para el certamen resultó fundamental la incorporación de nuevas corales como es el caso del Coro Sénior del campus de Vigo, del que forma parte Milagres Chapela, quien explica que «este ano será a primeira vez que participemos no certame, que entendemos que é unha actividade cultural moi arraigada a Vigo pola cantidade de migración que saíu deste porto, maioritariamente a países lationamericanos e tamén a Cuba, en particular, polo que para nós este festival non só é un homenaxe ás corais, senón que é unha homenaxe a todas esas persoas que saíron de Galicia e da cidade para facer as Américas e que levaron o nome de Vigo polo mundo». Y a este respecto, Pepe Valverde apunta que, «na península ibérica, en calquera porto con tránsito interior, ten moito arraigo o canto de habaneras, era algo moi habitual».

Como compositor, para Brais González poder aportar nuevo repertorio al género es una alegría, y es que el Coro Rías Baixas al que pertenece lleva nutriendo al festival habaneras de nueva creación en las últimas ediciones: «Dende o respecto a todo o repertorio de habaneras existente, como xénero que hibrida coas músicas tradicionais e a música académica, si que nos gusta crear novas pezas. Estreamos dúas sobre poemas de Pedro Salinas e José Hierro e este domingo presentaremos unha terceira cun poema do cubano José Buesa. Para nós a habanera non só ten esa importancia do mar e dos portos, senón da diáspora, porque é un xénero que nos une á tradición latinoamericana».

A habanera é unha forma de transmitir alegría, soidade e a ausencia dos seres máis queridos Cándido Pérez

Mientras que para Juan, del Coro Agarimo, la habanera es un recuerdo de infancia vinculado a la voz de su abuela entonando ‘La Bella Lola’ hace casi 90 años, para Puri del Palacio el festival es la expresión del amor a la música por parte de los coralistas y para Cándido Pérez «unha forma de transmitir alegría, soidade e a ausencia dos seres máis queridos, porque sempre se fala de que se van, de que volven, de que se despiden. A habanera é un canto cunha carga sentimental e emocional moi forte, moi ligado á migración e que ademais gozamos escoitando e cantando».

Una ocasión de intercambio

Desde la Coral Allegro, Paula Maroto destaca el gran éxito de público que siempre suscita el festival en la ciudad y María Ageitos hace referencia a la consolidación del evento indicando que «también se le da visibilidad a coros que vienen a participar desde fuera de Galicia y es un privilegio poder cantar en escenarios tan vistosos como el del Teatro García Barbón», a lo que Manuel Núñez añade«Podemos decir que casi se está internacionalizando porque vienen coros de Portugal y está abierto a corales del resto de España».

Como directora de la Coral Perla do Atlántico, Marisa González también aporta su experiencia tras 35 años al frente de la formación y destaca que «como directora é moi gratificante saír ao escenario no festival, por exemplo, e que eles poidan lucir calquera obra, porque hai moito traballo detrás, moitas ganas e ilusión, que moitos non sabían música, pero sempre dan o máximo».

Noticias relacionadas

Francisco Jelusich pone en valor de las habaneras que «é un xénero moi entrañable para Galicia, que transmite saudades, morriña, pero ao mesmo tempo é alegre» y Rosa María Ínsua afirma que lo más gratificante para ella es ver «que personas de 90, de 80, de 70, no faltan para nada al ensayo». Y es precisamente en esta línea que el propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, escoge definir al Festival de Habaneras por el que apostó en sus inicios como «unha gran mobilización na cidade de Vigo arredor da cultura e moi especialmente da socialización», puesto que, en palabras del regidor vigués, «moita xente da que participa nas corais son persoas de idade e relaciónanse a través delas, en toda unha mobilización cultural e cantando extraordinariamente», concluyó Caballero.