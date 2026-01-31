Galerías históricas
Una tradición milenaria: el «Entroido» en el sur de Galicia
El «Entroido», «Antroido» o mismo «Entrudio» -según la localización- es una joya del patrimonio cultural gallego, con manifestaciones tan ricas como variadas. Las «pantallas» de Xinzo de Limia, los «cigarróns» de Verín, los «peliqueiros» de Laza o las «Madamas e Galáns» de Vilaboa son algunos de los personajes más conocidos de esta tradición tan arraigada.
