Una tradición milenaria: el «Entroido» en el sur de Galicia

El «Entroido», «Antroido» o mismo «Entrudio» -según la localización- es una joya del patrimonio cultural gallego, con manifestaciones tan ricas como variadas. Las «pantallas» de Xinzo de Limia, los «cigarróns» de Verín, los «peliqueiros» de Laza o las «Madamas e Galáns» de Vilaboa son algunos de los personajes más conocidos de esta tradición tan arraigada.