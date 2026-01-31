Castro: «O bum do godello é de hai só 30 anos e o do albariño dos últimos 60»
«En 1920, o 74% do territorio galego estaba invadido de variedades de viño foráneas», critica o historiador quen destaca o esforzo realizado para recuperar as viñas autóctonas
«O bum do godello é de hai só 30 anos e o do albariño dos últimos 60», destacou onte o historiador galego Xavier Castro no Club FARO onde presentou o seu último libro «Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia» (Ézaro). Na súa conferencia, explicou que nas primeiras décadas do século XX as que mandaban na Galicia eran as variedades foráneas, en especial, as de Andalucía como o xerez ou palomino pero a finais de século produtores e goberno autonómico comezaron a traballar para invertir a situación e chegar a onde estamos agora.
Para explicalo, tivo que lembrar que foi o que o motivou que a principios do XX Galicia estivera inzada das variedades de fóra: os andazos do século XIX.
Nesa altura,presentado polo catedrático e escritor Estro Montaña –gañador do Torrente Ballester o pasado ano e colaborador de FARO– indicou: «Hai que imaxinar Galicia fervendo en viño polo triunfo do minifundio, da propiedade rústica. Os campesiños lograran ser pouco a pouco donos das terras que posuía a Igrexa, moito máis que a nobreza. Nos minifundios, había viñas en casi todos eles. A finais do século XIX houbo andazos de filoxera, de mildiu... Acabaron arrasando a viticultura galega e as suas fermosas paisaxes».
Castro sinalou que empezaron a chegar a Galicia inxertos americanos para as viñas. «Ofrecían aos paisanos jerez, palomino. Non eran variedades de aquí pero adaptáronse moi ben a Galicia; resistían os andazos pero os produtores pagaron o prezo dunha calidade mediocre».
O historiador expuxo que as décadas foron pasando e aló polos anos 60 e 70 do pasado século, viticultores do Ribeiro e de Valdeorras «denunciaron a situación». Propuxeron recuperar as variedades esquecidas.
Unha carambola da UE facilitou o regreso ás autóctonas. Coa entrada na Unión, sobraban vacas para a cota do leite pero tamén litros e liños de viño. Animouse a deixar produción a golpe de talonario europeo. Como consecuencia arrincaron moitas cepas.
Dende a Xunta, aproveitaron para poñer en marcha un plan que puxeran en valor as variedades de noso. «Os paisanos déronse conta de que a cantidade non o era todo», indicou Xavier Castro. Así, godellos, albariño e outras regresaron ás súas terras.
Castro tamén aproveitou a conferencia do Club FARO para indicar datos curiosos que a xente allea á viticultura descoñecemos como que «o 75% da produción no Salnés procede do minifundios». «As grandes adegas son moi produtivas pero a gran produción é dos pequenos cultivadores», dixo.
Antes, os economistas interpretaban isto como «un atranco» pero hoxe, coa visión ecoloxista e da defensa do medioambiente, vese como algo positivo, indicou. «O minifundio é unha bendición, unha democratización da pequena propiedade», sinalou Castro. «Compleméntase con que tres de cada catro galegos ten casa propia. Isto non pasa en ningún outro sitio. Case todas as familias teñen vínculo co rural», engadiu.
Olibroi que presentou onte inclúe un capítulo dedicado á historia del viño en Galicia. Aquí cita que probablemente bebían sidra e unha bebida elaborada con cereais fermentados (zythos) que podería ser unha precursora da cervexa pero sen lupulo.
Coa chegada dos románs, nas ocasións excepcionais, tocaba beber viño que era importado en ánforas que foron atopadas en excavacións de Vigo así como en pecios.
Na conferencia concluíu: «Todos os viños galegos agora son aceptables e os bos compiten cos mellores do mundo. Hoxe en día vivimos a idade de ouro da calidade do viño galego».
Un libro con coidadosa edición e pensado para o público que quere saber sobre o viño galego
Se lles apaixoa o viño ou se coñecen alguén interesado na historia dos viños galegos «Los grandes vinos gallegos» de Xavier Castro é o agasallo perfecto: unha obra moi ben editada por Ézaro, cunha prosa escrita de xeito ameno, coidadas fotografías, un relato histórico que lles envolverá dende o primeiro paragrafo con curiosidades e un apéndice sobre as denominacións de orixe galegas cun catálogo de viños brancos e tintos galegos seleccionados pola súa excelencia.
O seu autor, Xavier Castro Pérez, naceu en Cangas no 1954. Impartiu aulas nas Universidades de Santiago e Rennes así como na École des Hautes Ètudes en Sciences Sociaux, de París.
Entre as súas publicacións, atopamos «A lume manso» (Galaxia, 1998), «Ayunos y yantares» (Premio Nacional de Gastronomía 2001), «A rosa do viño. Cultura do viño en Galicia» (Galaxia, 2010), A mesa e manteis (Premio Gourmand World Awards 2010), «Servir era o pan do demo. Historia da vida cotiá en Galicia. Século XIX e XX»(Galaxia, 2019. Premio de Investigación Ferro Couselo).
