Meteorología adversa
Cancelados cinco vuelos cancelados y seis desvíos en Palma por los fuertes vientos
Las rachas de más de 90 kilómetros por hora han obligado a anular rutas interislas por seguridad
Myriam B. Moneo
La adversa meteorología en el área de Palma por fuertes rachas de vientos cruzados han provocado la mañana de este sábado la cancelación de cinco vuelos y seis desvíos ante la dificultad para aterrizar en Son Sant Joan. Aena y Enaire, el gestor de la navegación aérea, recomiendan a los pasajeros que tengan previsto volar que consulten con las aerolíneas el estado de sus vuelos.
Varias tripulaciones han decidido desviarse a otros aeropuertos alternativos al no poder aterrizar en Palma e Ibiza. Según detalla desde Aena, un vuelo Barcelona-Palma ha regresado a la capital catalana; un Madrid-Palma se ha desviado a Valencia, un Barcelona-Palma también ha tenido que volver al Prat, igual que otro Valencia-Palma que ha regresado a Manises; un Menorca-Palma volvía a Mahón y un Alicante-Palma se desviaba a Menorca.
Las cancelaciones se han concentrado en las operaciones interislas. Se han anulado un Palma-Ibiza, Palma-Menorca, Ibiza-Palma, Menorca-Palma y Palma-Menorca.
La Agencia Estatal de Meteorología daba cuenta de fuertes rachas de viento en la Serra de Alfàbia, hasta 157 kilómetros/ hora, Cabra (102), Port de Sóller (91) y Santa Maria (87). Y también en el aeropuerto de Menorca, con 70 kilómetros por hora y en el aeropuerto de Ibiza, con 92 kilómetros, y también en Formentera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Los remolcadores trincan al mercante «Eikborg» tras quedar a 3,5 millas de las Cíes: navega rumbo a Vigo