Rueda entrega el Premio Diego Bernal al periodista ourensano Julio Rodríguez

El periodista ourensano Julio Rodríguez González, director de «Atlántico Diario», recibió ayer de manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y de la presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia, María Méndez, el Premio Diego Bernal 2026, que reconoce su dilatada trayectoria profesional.

A la ceremonia de entrega asistieron el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, y el secretario xeral de Medios, Pedro Rojo, junto a más de un centenar de profesionales del periodismo y la comunicación de Galicia.

Rueda puso en valor la transparencia que caracteriza el ecosistema comunicativo gallego y señaló que es un «elemento diferencial» que debe continuar en el tiempo. Según destacó, este hecho provoca que en nuestra comunidad todo sea «más tranquilo y menos crispado».

En su discurso,el galardonado expresó su agradecimiento a los editores, directores, gerentes y colegas que lo acompañaron a lo largo de su vida profesional, así como a su familia, a quienes quiso dedicar este premio.

Noticias relacionadas

Rodríguez se refirió al cambio tecnológico ocurrido en los últimos años: «Nada es igual, aunque en el fondo la esencia del periodismo permanece, por lo que las formas cambian, pero no el objetivo ni la misión final”. Según él, “tras 40 años de torbellino tecnológico hasta llegar a la era de la IA, los avances que en muchos casos se percibían incluso como una amenaza, han contribuido de hecho a la supervivencia y mejora de la propia profesión periodística, especialmente desde la llegada de internet a las redacciones”.