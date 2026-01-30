A metade de SonDaRúa pásase ao numetal e crea a banda Vimbio: sacan o seu primeiro disco
"Pajitas de bambú", con crítica social e medioambiental, xa se pode escoitar nas plataformas e ver o vídeo no YouTube | O 18 de abril tocan na Kominsky en Vigo
SonDaRúa foi unha das bandas máis icónicas dos últimos anos na escena musical galega e en galego. Hugo Guezeta e Alex Arnoso escribiron co seu rap de crítica social a súa páxina na historia da nosa música pero o grupo firmou o seu fin. Guezeta iniciou a súa carreira en solitario e Alex Arnoso comezou andaina pero virando para o numetal (hip hop e heavy metal). O camiño trázao dende o 2024 coa banda Vimbio que saca agora o seu primeiro disco.
Xa se pode coñecer o single "Pajitas de bambú" de Vimbio. Nesta canción, hai crítica social e política co tema medioambiental de eixo. O vídeo foi dirixido por IzanMG e gravado en Tomiño.
O disco porén terá como título "Comeza o xogo" e nel o guitarreo marca o ritmo xunto á batería. Son temas con forza e mesmo nalgún ( "Eu non quero traballar" toma a base da rumba "Montealegre") toman melodía tradicional para darlle unha reviravolta na letra e nos sons para convertilo nunha canción que te sacode.
Ao longo do disco podemos atopar ao Nadie González e ao mesmo Hugo Guezeta co que durante uns minutos se resucita doutro xeito a SonDaRúa.
A xira do 2026 de Vimbio ponse en marcha. O 7 de febreiro no pub Gatos de Melide; o 21 de febreiro na Casa das Crechas de Compostela; o 14 de marzo no Centro Social Artàbria de Ferrol; o 18 e abril na Kominsky de Vigo, o 2 de maio na Mardi Gras de A Coruña e o 4 de xullo no festival Muíños da Costeira do Porriño. As entradas para as primeiras datas poden mercarse en enterticket.es.
