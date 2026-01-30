Las galerías gallegas van a una huelga histórica y avisan: «Si sigue el 21% de IVA cerraremos»

«Si sigue el 21% para el IVA cultural van a cerrar todas las galerías de arte. Por eso haremos huelga. Con ese impuesto es imposible de sostenerse». La protesta la realiza Pablo Pardo, desde AF Galería, en Vigo. Desde el lunes 2 de febrero hasta el viernes 9, su establecimiento cerrará las puertas.

También secundarán este paro histórico las 10 que integran la Asociación Gallega de Galerías de Arte Contemporáneo de Galicia «Contemporánea»: PM8 en Vigo; Trinta, Vilaseco, Moret Art, Metro, Nordés, Marisa Marimón y Luisa Pita.

Exposición en la Galeria Trinta de Santiago. / G.T.

En Europa es mucho más barato

«Llevamos millones de años con este tema, con la demanda de bajar el IVA cultural. Hace 20 años y más ya se pedía. En Europa, hay otro tipo de IVA para las galerías de arte que ha bajado muchísimo; así no podemos competir porque el nuestro es altísimo», reflexiona Nuria Pereira Marimón desde la Galería Marisa Marimón.

Los galeristas miran hacia Portugal. Hasta finales del pasado año las galerías pagaban un 23% de IVA, pero desde el 1 de enero de 2026 ha bajado al 6% tras tomar la decisión el Parlamento luso.

En Francia, el impuesto del valor añadido para estos establecimientos de arte es del 5,5%, en Alemania, 7%; y en Italia, el 5%.

Víctor Montenegro, galerista vigués. / Jose Lores

Una competencia en desigualdad

La diferencia hiere las cuentas de las galerías españolas. «Muchas, en los últimos años, están haciendo un esfuerzo enorme por salir a exponer fuera al extranjero. Van en una clara desventaja con todos los países del entorno porque compiten en desigualdad. Eso no puede ser», detalla el vigués Víctor Montenegro, de la Galería Montenegro.

Cuando una galería acude a Lisboa, París, Basilea o Miami a vender, primero debe solicitar un permiso de exportación temporal de las obras de arte que lleve a una feria. Una vez regrese, tiene que aplicar a sus ventas el IVA español.

Quedamos fuera del mercado Víctor Montenegro — Responsable de la Galería Montenegro en Vigo

«Si tú aplicas a una obra el IVA al 21%, los vendedores ven que los países del entorno tienen obras con el IVA al 7%. Es una gran diferencia. Quedas fuera del mercado», añade Montenegro.

Incluso se puede dar el caso en propio territorio español, por ejemplo en ARCO Madrid, que una galería española y otra de Portugal lleven el mismo artista solo que la propuesta lusa ofrecerá pagar menos impuesto y, por lo tanto, obra más barata.

«Esta huelga es una llamada de atención al Ministerio de Cultura. Pedimos una reunión con el ministro para tratar este asunto», apuntan desde PM8.

«El arte no es un lujo»

Por su parte, Nuria Pereira Marimón añade que los galeristas buscan que la población comprenda que «el arte no es un artículo de lujo; es cultura como comprar un libro. Con la apertura de nuestros espacios para mostrar exposiciones a las que puede entrar cualquiera estamos contribuyendo a crear cultura. También ayudamos a las instituciones con préstamos de obras, haciendo de intermediarios con coleccionistas sin cobrar nada. Nuestro trabajo no está nada considerado».

Para la Galería Trinta, en voz de Asunta Rodríguez, su responsable, «es una medida simbólica; cerramos la puerta al público general para reivindicar que hacemos cultura gratuita. Se dice que tenemos ánimo de lucro; organizamos exposiciones por las que no cobramos entrada». A puerta cerrada, estarán operativas porque tienen ferias y exposiciones en curso así como préstamo de piezas.

«No han sido oídas nuestras peticiones así que la medida que seguiremos en Trinta es la huelga», lamenta Rodríguez.

Un interrogante lo abre Apo’strophe en Vigo. «No sabía lo de la huelga. Nosotras no somos una galería comercial, solo un espacio expositivo. Tenemos que decidir qué haremos».