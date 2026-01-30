Carmen Álvarez Basso: «No se trata de vivir más, sino de vivir mejor»

A lo largo de los últimos años la sociedad ha ganado décadas de vida y, con ellas, una pregunta con honda reflexión: ¿qué hacemos con ese tiempo nuevo? Para contestar esta pregunta y muchas otras más sobre el aumento en la esperanza de vida, Carmen Álvarez Basso, experta en gerontología social y conferenciante, llega al dominical de FARO, Estela, para abordar esta «nueva longevidad». Para tratar esta etapa vital no como un epílogo, sino como una fase con decisiones, oportunidades y también riesgos, como la soledad.

Adelanta algunas de las claves que tratará en la serie de artículos que la experta en longevidad hará para ayudarnos a vivir esos años ganados de la mejor forma.

¿Por qué es útil leer el artículo y cómo piensa que puede ayudar al lector?

En la columna, lo que queremos es empezar a trabajar todos los aspectos, tanto como nos afecta a nivel individual, a los que ya estamos pasando de los 60 años, cómo qué implica esta nueva longevidad. A todos nos va a afectar. Unos artículos van a ser sobre cómo afecta al individuo, otros sobre cómo nos está afectando a las familias. También qué significa para el trabajo, para la jubilación, para las empresas, para Galicia. En todos los ámbitos vamos a ir dando información que ya tengo recopilada para ustedes.

¿Por qué el modelo estudiar–trabajar–jubilarse ya no sirve?

En este primer artículo hablamos de cómo la vida lineal, la que conocíamos hasta ahora, en la que nos educamos nosotros, los que somos las baby boomers. Teníamos una etapa de estudio, una etapa productiva y a veces reproductiva y después teníamos la etapa de jubilación. Esta etapa de jubilación normalmente duraba de 5 a 7 años, 12 años, 10 años máximo. Ahora esta etapa se extiende, especialmente en Galicia, una de las regiones más longevas.

Es decir, ahora la vida, al ser más larga, vamos a tener más temporadas y etapas de vida diferentes. Entonces, ahora el arco de vida se extiende y vamos a estar iterando entre trabajo, cuidados, estudios, volver a estudiar, volver a trabajar. Eso significa que ya no van a ser tres etapas muy definidas.

¿Porque no se debe tratar a las “personas mayores” como grupo homogéneo?

Como dijimos, ahora tenemos estos, a lo mejor, 25 años de vida extra. Buen, ya lo estamos teniendo. Pero no somos todos iguales. Cuando se crea la infancia, en los primeros 25 años de vida que nos preparamos para la vida productiva, hay varias etapas. A lo largo del siglo XX se han creado varias etapas. La infancia, la juventud, la preadolescencia, la adolescencia, los adultos jóvenes. Son varias etapas y no somos lo mismo a los 7 años que a los 25 ni a los 18. O sea, de 50 a 100 no somos todos iguales. Una etapa es la de los 50 años, otra etapa es la de los 60 años, que puede durar hasta los 75 e incluso en algunas personas hasta los 85, que podría ser la madurez. Y después, a partir de los 75, dependiendo de cómo te encuentres con tu autonomía cognitiva y funcional, pasas a la ancianidad. Entonces, si las empresas, los estados, nosotros mismos no sabemos que vamos a ser diferentes en cada década de estos 30, 40 años que vivamos, estamos perdiendo muchas oportunidades de ver esta etapa como una etapa de recreación.

¿Qué considera más peligroso de esta nueva etapa: la dependencia o la soledad?

No se trata de vivir más años, se trata de vivir más años bien, saludables, comprometidos, enganchados. De esto queremos hablar mucho porque todo depende de la persona en este momento, de que podamos estar preparados para estos 30 años de vida y poder llegar a la etapa de dependencia en los últimos años, a cortar esa etapa de dependencia. Uno de los problemas más grandes que hay en esta etapa de dependencia es la soledad, porque si las personas viven mucho, obviamente su entorno, a lo mejor no todos vamos a llegar ahí, entonces su entorno se ha disminuido y muchos siguen viviendo en sus casas solos.

Esto es un problema ya en algunos países, incluso han creado el Ministerio de la Soledad, porque tenemos que ayudar a estas personas a integrarse. La parte relacional es una de las partes más importantes de esta nueva etapa de vida.